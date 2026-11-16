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ŠKODA ZA DESIATKY TISÍC: V Bratislave horel bytový dom
Na mieste zasahovali príslušníci Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy a členovia Dobrovoľného hasičského zboru mestskej časti Ružinov.
Autor TASR
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Bratislava 16. novembra (TASR) - Priamu materiálnu škodu nedeľného (15. 11.) požiaru v bytovom dome na piatom poschodí na Riazanskej ulici v Bratislave predbežne vyčíslili na 20.000 eur. Príčinou vzniku bola manipulácia s otvoreným ohňom. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti. K žiadnym zraneniam v dôsledku požiaru nedošlo.
Po príchode na miesto hasiči prieskumom zistili, že požiar zasiahol kuchyňu bytu. „Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar zlikvidovali jedným prúdom vody. Z dôvodu silného zadymenia priestorov bola potrebná aj evakuácia obyvateľov bytového domu,“ priblížil HaZZ. Po zlikvidovaní požiaru a odvetraní objektu hasiči postupne umožnili obyvateľom návrat do svojich bytov.
Na mieste zasahovali príslušníci Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy a členovia Dobrovoľného hasičského zboru mestskej časti Ružinov.
Po príchode na miesto hasiči prieskumom zistili, že požiar zasiahol kuchyňu bytu. „Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar zlikvidovali jedným prúdom vody. Z dôvodu silného zadymenia priestorov bola potrebná aj evakuácia obyvateľov bytového domu,“ priblížil HaZZ. Po zlikvidovaní požiaru a odvetraní objektu hasiči postupne umožnili obyvateľom návrat do svojich bytov.
Na mieste zasahovali príslušníci Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy a členovia Dobrovoľného hasičského zboru mestskej časti Ružinov.