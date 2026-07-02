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Škody po búrke majú obyvatelia Prešova nahlásiť najskôr poisťovni

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Na snímke popadané stromy po silnej búrke na Levočskej ulici v Prešove v stredu 1. júla 2026. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Náležitosti, ktoré je potrebné uviesť v žiadosti o náhradu škody, sú uvedené na webstránke mesta.

Autor TASR
Prešov 2. júla (TASR) - Obyvatelia Prešova, ktorým vznikla škoda na vlastnom majetku, napríklad na dome, aute či drobných stavbách na pozemku, by mali poistnú udalosť v prvom rade nahlásiť svojej poisťovni, ak majú majetok poistený. Nárok na náhradu škody si môžu uplatniť aj voči mestu, a to v prípadoch, keď za škodu zodpovedá mesto Prešov v zmysle príslušných právnych predpisov. TASR o tom informoval hovorca Prešova Michal Hudák.

Ako uviedol, existujú aj prípady, keď za škodu na majetku občanov môže zodpovedať mesto, avšak iba za určitých podmienok: „Ak škoda vznikla v dôsledku zanedbania povinností mesta napríklad vo vzťahu k starostlivosti o miestne cesty, stĺpy, dreviny a podobne a ak škodu nespôsobil prírodný živel (napríklad mimoriadne silná víchrica, povodeň a podobne).“

„V týchto prípadoch si občan môže voči mestu uplatniť nárok na náhradu škody, pričom každý prípad bude mesto spolu s poisťovňou posudzovať individuálne. V prípade víchrice sa vylúčenie zodpovednosti mesta bude posudzovať podľa nameranej sily vetra a všeobecných poistných podmienok poisťovne,“ vysvetlil Hudák.

Náležitosti, ktoré je potrebné uviesť v žiadosti o náhradu škody, sú uvedené na webstránke mesta.
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