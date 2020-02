Škody po poslednom silnom vetre vo Vysokých Tátrách rátajú aj lesníci

Tatranská Lomnica 26. februára (TASR) – Škody po silnom vetre, ktorý počas uplynulých dní zasiahol Slovensko, rátajú aj tatranskí lesníci. Podľa ich odhadov len na území v správe Štátnych lesov Tatranského národného parku (ŠL TANAP-u) prírodný živel vyvrátil a polámal približne 2500 až 2600 kubických metrov drevnej hmoty, čo je viac ako 3000 stromov. Uviedla to Martina Petránová zo ŠL TANAP-u s tým, že zasiahnutá bola najmä oravská časť Tatier, kde vietor poškodil zhruba 800 kubických metrov drevnej hmoty.



„Intenzívne fúkalo aj v oblasti Tatranskej Javoriny, odkiaľ lesníci hlásili približne 650 kubických metrov vetrovej kalamity. Ďalších odhadom 500 až 600 kubíkov pridal ochranný obvod Podbanské, kde niekoľko spadnutých stromov zatarasilo aj červeno značenú Tatranskú magistrálu v úseku Podbanské – Tri studničky,“ priblížila Petránová. Dodala, že popadané stromy blokovali i asfaltovú cestu k Popradskému plesu. V ochrannom obvode Tatranské Matliare spôsobil vietor škody predovšetkým v mladých prebierkových lesných porastoch.



Menšie škody ŠL TANAP-u zaevidovali tiež na viacerých zariadeniach v majetku štátu. Zničené či odfúknuté šindle zo striech už lesníci nahrádzajú novými, postupne budú opravovať i poškodené turistické zariadenia, ako prístrešky či smerovníky. Situáciu na značkovaných turistických trasách mapujú aj pracovníci Strediska terénnych služieb ŠL TANAP-u. „Popadané kmene stromov či konáre zo zavalených úsekov chodníkov priebežne odstraňujú,“ ubezpečila Petránová s tým, že o prípadných uzáverách turistických trás z dôvodu väčšieho množstva popadaných stromov budú lesníci ako správca turistických chodníkov na území Tatranského a časti Pieninského národného parku informovať prostredníctvom svojej webstránky či profilu na sociálnej sieti. „V každom prípade by však návštevníci Tatier mali zvýšiť opatrnosť pri pohybe po turistických chodníkoch a rešpektovať pokyny pracovníkov, ktorí sa ich snažia spriechodniť,“ zdôraznila Petránová.



Silný vietor potrápil Tatry v posledných týždňoch hneď viackrát. Pre popadané stromy je od konca januára uzavretá i časť Tatranskej magistrály v úseku Hrebienok – Sliezsky dom. Turisti však môžu namiesto nej využiť žlto značený turistický chodník spájajúci Velickú poľanu so Starým Smokovcom.