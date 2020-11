Škody po povodniach v Košickom kraji prekročili dva milióny eur

Košice 3. novembra (TASR) – Výdatné októbrové dažde a povodne spôsobili škody na viacerých cestách v majetku Košického samosprávneho kraja (KSK). "Odhadujeme, že škody prekročili dva milióny eur," informoval v utorok predseda KSK Rastislav Trnka.



Najhoršia situácia bola na Spiši, kde sa z korýt vyliali rieky Hornád a Hnilec. Škody v tisícoch eur ráta kraj aj v okrese Košice-okolie.



"Najväčšie škody spôsobili povodne na úseku medzi Gelnicou a Prakovcami na Spiši, kde narušili priepust. Budeme tu musieť vybudovať nový oporný múr, dláždenú priekopu a dva nové priepusty, pričom oprava by mohla stáť od 360.000 eur až do 1.500.000 eur podľa rozsahu škôd a potreby rekonštrukcie. Ďalšie škody spôsobila rieka Hnilec medzi Gelnicou a Jaklovcami, kde odtrhla časť vozovky. Predbežnú škodu odhadujeme na 180.000 eur," uviedol ďalej Trnka. V celom kraji záchranné a zabezpečovacie práce alebo mimoriadnu udalosť zaznamenali spolu na viac ako 20 úsekoch.



Spodná voda poškodila aj cestu v obci Kluknava, kde došlo k odtrhnutiu časti krajnice vrátane oporného múra, ktorému hrozí zrútenie. Správa ciest KSK vyčíslila škodu zhruba 300.000 eur.



"Silný dážď a neprimerané vypúšťanie Ružína spôsobili rozsiahle škody aj v okrese Košice-okolie. Dlhodobá obchádzková trasa medzi Kysakom a Veľkou Lodinou cez osadu Sopotnica bola viac ako týždeň úplne neprejazdná," uviedol Úrad KSK. Po poklese hladiny vody krajskí cestári komunikáciu vyčistili, pričom poškodených bolo aj niekoľko priepustov. Zabezpečovacie práce ako odstránenie nánosu, odčerpanie vody z vozovky či spevnenie krajníc realizovala Správa ciest KSK aj na ďalších úsekoch. Aktuálne sú všetky trasy prejazdné, niekde platí zúženie do jedného jazdného pruhu.



Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) v minulosti po kritike KSK na vypúšťanie Ružína konštatoval, že správca nádrže sa v zmysle zákona riadi schváleným manipulačným poriadkom a reálnymi hodnotami prítokov do nádrže.



Hornád zaplavil aj extravilán obce Kysak vrátane Školy v prírode, ktorá patrí KSK. Poškodené je oplotenie areálu, multifunkčné ihrisko aj steny a dvere v časti budovy. Odstránenie škôd by malo kraj stáť viac ako 20.000 eur.