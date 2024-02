Škola bez domácich úloh v Demänovej bude pokračovať aj v ďalšom roku

Liptovský Mikuláš 26. februára (TASR) - Škola bez povinných domácich úloh v Liptovskom Mikuláši bude pokračovať aj v ďalšom roku. Hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková uviedla, že pilotný projekt sa osvedčil, spokojní sú rodičia aj deti.



Prváci v Demänovej si od septembra minulého roka nenosia prácu domov, tamojšia základná škola začala ako prvá mestská v Liptovskom Mikuláši fungovať bez povinných úloh. "Deti napriek tomu nezleniveli, práve naopak," skonštatovala hovorkyňa.



Podľa triednej učiteľky Markéty Kloptovej sú žiaci aktívni a dobrovoľné cvičenia aj tak plnia. Zdôraznila, že domáca príprava s rodičmi je veľmi dôležitá najmä v prvom ročníku, preto závisí od rodičov a žiakov, ako sa k nepovinným úlohám postavia.



Pedagogička vysvetlila, že sa snažia všetko učivo prebrať aj dostatočne precvičiť na vyučovaní. Niektorým žiakom stačí to, čo sa v škole preberie, ale sú aj takí, ktorí si musia doma učivo upevniť a zopakovať. "Niektoré deti potrebujú viac času na to isté, čo spolužiak urobí za kratší čas. Aby sa také dieťa nestratilo z peletónu a aby si dokázalo osvojiť potrebné zručnosti i vedomosti, potrebuje takúto individuálnu podporu hlavne od rodičov," priblížila.



Dobrovoľné cvičenia nezaberajú viac ako 15, maximálne 20 minút denne, učitelia ich navyše nezadávajú každý deň a ani zo všetkých predmetov. "Takýmto dobrovoľným precvičovaním nespôsobujeme negatívne emócie a deti nemajú tendenciu vyhýbať sa učeniu ani v budúcnosti. Žiaci nie sú potrestaní, keď si dobrovoľnú úlohu doma neprecvičia," dodala Kloptová.



Podľa pedagogičky sa dá efektívne vzdelávať aj bez prideľovania povinných domácich úloh a žiaci v ničom nezaostávajú. Náročnejšie je to však pre učiteľa na prípravu, hodiny musia byť kreatívnejšie, praktickejšie a je potrebné ich stále inovovať.