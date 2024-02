Stredná škola E. Belluša v Trenčíne nemá núdzu o záujemcov o štúdium

Trenčín 8. februára (TASR) - Prezentovať žiakom základných škôl informácie o študijných odboroch, ale aj o výhodách duálneho vzdelávania bolo hlavným cieľom dňa otvorených dverí v Strednej priemyselnej škole stavebnej (SPŠ) E. Belluša v Trenčíne. Informovala o tom riaditeľka školy Martina Knappová.



Organizáciu dňa otvorených dverí má na starosti školský parlament a robia ho trochu príjemnejšou, zábavnejšou formou. O záujemcov škola nemá núdzu, zvyčajne sa hlási okolo 400 žiakov, prijímajú však približne len 130.



"Máme prezentáciu aj iných študijných odborov. Je to rozdelené na viacero skupín, kde garant odboru a žiaci rozprávajú, o čom odbor je. Zároveň je to kontaktné, záujemcovia sa môžu pýtať na rôzne otázky, ktoré nie sú len o vzdelávaní, ale aj o iných aktivitách," doplnila riaditeľka.



Žiaci základných škôl si mohli pozrieť, ako fungujú procesy v škole, no zároveň sa mohli porozprávať aj s majstrami či so žiakmi študujúcimi v týchto odboroch.



"V prvom ročníku prechádzajú študenti základným výcvikom ručného spracovania kovov alebo iných materiálov a získavajú základné pracovné návyky. Je veľký záujem zo strán firiem, aby sa to tu rozvíjalo a mnohé z nich prešli do duálu, v ktorom máme už dve tretiny žiakov," povedal učiteľ odborného výcviku a odborných predmetov Vladimír Breznický.