Škola Studia Academica Slovaca privítala 116 cudzincov z 24 krajín

Bratislava 1. augusta (TASR) – Letná škola slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca (SAS) privítala 116 cudzincov z 24 krajín sveta a desiatich ukrajinských frekventantov. Po dvoch pandemických rokoch ponúka v poradí 58. ročník opäť okrem dištančnej aj prezenčnú formu štúdia. Študentom svoje dvere na Univerzite Komenského (UK) v Bratislave otvára od 1. do 12. augusta.



Vzdelávací program, popri samotných prednáškach s ústrednou témou Polarizácia v jazyku, kultúre a spoločnosti, doplnia aj kultúrne podujatia a vlastivedné exkurzie. "Študenti sa zoznámia s historickým centrom hlavného mesta i modernou tvárou Bratislavy. Plánovaná je prehliadka pamiatok Trnavy, čaká ich fakultatívny výlet na Devín či do Danubiany," približuje UK.



Vzdelávanie by mal spestriť tiež nácvik populárnych piesní spojený s koncertom, či večer ľudovej kultúry s nácvikom ľudových piesní, tancov a ochutnávkou tradičných slovenských jedál. Chýbať by nemalo ani divadelné predstavenie v podaní Teatro Colorato v Bratislave.



Medzi kandidátmi letnej školy sú predovšetkým zahraniční študenti slovenského či iného slovanského jazyka, ktorí študujú na lektorátoch zahraničných univerzít. Ale tiež ľudia pracujúci v oblasti prekladateľstva, kultúry, manažmentu, výučby cudzích jazykov i potomkovia krajanov žijúcich v zahraničí. Prípravný jazykový kurz absolvuje desať ukrajinských uchádzačov o štúdium na Filozofickej fakulte UK so štatútom dočasného útočiska.