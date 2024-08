Škola v Banskej Bystrici má SNP i v názve, žiakov vedie k jeho odkazu

Banská Bystrica 28. augusta (TASR) - Základná škola Slovenského národného povstania (ZŠ SNP) v Banskej Bystrici, ktorá sídli na Triede SNP, oslavuje 65. výročie svojho vzniku. Otvorili ju pri príležitosti 15. výročia SNP a ako uvádza história školy, učitelia po prvýkrát nastúpili do nových priestorov 24. augusta 1959 a žiaci o pár dní neskôr. Náklady na jej stavbu dosiahli vtedajších šesť miliónov korún československých.



Škola, ktorú aktuálne navštevuje vyše 500 žiakov, nesie čestný názov SNP od začiatku vlaňajšieho školského roka. Prispelo k tomu nielen významné výročie, ale i výchovno-vzdelávací proces a aktivity zamerané na odkaz tejto dôležitej historickej udalosti. Ako uvádza jej zriaďovateľ - mesto, čestný názov má všetkým pripomínať, že vďaka odvahe a obetavosti druhých dnes môžeme žiť v slobodnej demokratickej spoločnosti.



"Táto významná udalosť je úzko spätá s aktivitami na našej škole. V školskom roku 2019/2020 bol škole udelený k 75. výročiu víťazstva nad fašizmom a ukončenia druhej svetovej vojny pamätný list od Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB). Oblastný výbor SZPB v Banskej Bystrici udelil iniciatívnym pedagógom Plaketu vďaky za rozvíjanie pokrokových tradícií odkazu SNP a boja proti fašizmu," uviedol pre TASR riaditeľ ZŠ SNP Sergej Čabala s tým, že škola efektívne spolupracuje so SZPB.



Ako tiež pripomenul, aktívne sa zapájajú do vzdelávacieho projektu Krokus (Šafran), rozšírenom v európskych krajinách. Jeho cieľom je spomienka na približne 1,5 milióna detí, ktoré zahynuli počas holokaustu a tisíce ďalších detí, ktoré sa stali obeťami nacistickej krutosti.



"Ako jediná škola v Banskej Bystrici sa zapájame do súťaže Putovanie medenou a povstaleckou (historickou) Banskou Bystricou od prvého ročníka jej vzniku. V minulom školskom roku bol už jubilejný 20. ročník a naši žiaci opätovne obsadili prvé miesto," konštatoval Čabala.



Žiaci sa dlhoročne zúčastňujú na dejepisných súťažiach - Dejepisná olympiáda, Medzníky druhej svetovej vojny, Cesty za poznaním minulosti, My deti dneška o časoch vojny a podobne.



"Žiadna škola v našom regióne nenesie meno tejto významnej historickej udalosti. Jej spojenie s menom našej školy je veľkým ocenením pre nás, ale i veľkým gestom úcty voči SNP," zdôraznil riaditeľ školy, do ktorej sa od nového školského roka chystá nastúpiť 65 prvákov.