Škola v Detve chce stavebnými úpravami modernizovať vzdelávanie

Detva 6. októbra (TASR) - Spojená škola Detva chce stavebnými úpravami dielní modernizovať svoje odborné vzdelávanie. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie s tým, že celková predpokladaná hodnota zákazky je 2.003.861 eur bez DPH.



Projektová dokumentácia je rozdelená na viacero stavebných objektov. Jedným z nich je strojárenská hala, v nej projekt rieši sanáciu podlahy a výmenu vzduchotechnických zariadení. Ďalším je rekonštrukcia existujúcej asfaltovej spevnenej plochy, ktorá plní funkciu vstupu do areálu. Projekt nerieši parkovanie, pripomína oznámenie.



Škola ďalej uvádza, že hlavnými cieľmi modernizácie sú zvýšenie štandardu vyučovacieho procesu, zabezpečenie energetickej hospodárnosti a aj bezbariérovosť. V rámci nej chcú napríklad zriadiť hygienické zázemie a aj schodiskovú plošinu pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu. Energetická hospodárnosť zahŕňa predovšetkým rekonštrukciu hygienických zariadení a aj povrchové úpravy stien a podláh.



Podľa oznámenia záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 21. októbra. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena.