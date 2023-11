Škola V jame by mala prejsť do majetku Univerzity sv. Cyrila a Metoda

Trnava 28. novembra (TASR) - Suma 12,212 miliónov eur by mala pribudnúť do pokladnice mesta Trnava za prevod vlastníctva objektov a pozemkov základnej školy V jame a na Bučianskej ulici do vlastníctva Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM). Poslanci mestského zastupiteľstva zámer predaja schválili na svojom pondelkovom (27. 11.) zasadnutí.



UCM potrebuje získať nehnuteľnosti, ktoré má v dlhodobom využívaní, z dôvodu kreovania konzorcia univerzít s Trnavskou univerzitou. Konzorcium má priniesť do skvalitnenia akademického prostredia v Trnave okolo 60 miliónov eur. Časť predajnej sumy by mala byť uhradená jednorazovo z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR, menší zostatok v splátkach na dva roky. Mesto a UCM uzatvoria zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, pričom riadna kúpna zmluva bude uzatvorená až po odsúhlasení prostriedkov.



Na rokovaní viceprimátorka Eva Nemčovská informovala, že materská škola, ktorá funguje V jame, sa rušiť nebude. UCM s ňou po dohode s radnicou počíta ako s cvičným školským zariadením pre študentov. Pre tamojšie centrum voľného času (CVČ) hľadá radnica riešenie v podobe približovania aktivít deťom do jednotlivých častí mesta.



Primátor Peter Bročka povedal, že už pri aktuálne pripravovanej obnove školy na Atómovej ulici a následne aj pri rekonštrukciách ďalších školských budov sa počíta s priestormi pre voľnočasové aktivity. Zároveň mesto bude pre CVČ hľadať vhodný priestor.



Možné obavy z neskoršieho deficitu školských kapacít v Trnave viceprimátorka vyvrátila faktmi, ktoré ukazujú na pretrvávajúci dostatok aj v prípade nárastu počtu obyvateľov v nových štvrtiach, prípadne školské budovy tieto projekty budú riešiť.