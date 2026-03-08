< sekcia Regióny
Škola v Poprade prechádza rekonštrukciou takmer za pol milióna eur
Realizácia projektu má byť ukončená do 31. mája tohto roka.
Autor TASR
Poprad 8. marca (TASR) - Spojená škola Letná Poprad prechádza v týchto dňoch rekonštrukciou, zameraná je na energetickú efektívnosť. Celková výška oprávnených výdavkov predstavuje necelých 466.000 eur, pričom sú v plnom rozsahu financované Európskou úniou z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR. Informovalo o tom mesto Poprad na sociálnej sieti.
Práce zahŕňajú výmenu okien a ďalších otvorových konštrukcií v rozsahu 289 štvorcových metrov, modernizáciu vnútorného osvetlenia, v rámci ktorého pribudne spolu 1061 nových LED svietidiel, ako aj osadenie 347 termostatických hlavíc a ventilov.
„Rekonštrukcia prinesie škole významnú energetickú úsporu. Výmenou starých okien sa zabráni úniku tepla, nové LED osvetlenie zníži spotrebu energie a modernizácia vykurovania umožní efektívnejšiu reguláciu tepla v triedach, ktoré sa často prehrievajú slnkom,“ uviedol riaditeľ školy Peter Husár.
