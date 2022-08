Škola v Štiavnických Baniach rozšíri systém dažďových záhrad

Štiavnické Bane 25. augusta (TASR) - V Základnej škole s materskou školou Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach v okrese Banská Štiavnica idú rozširovať systém zberu dažďových vôd. Nádrže, ktoré zbierajú túto vodu zo školských striech, síce dokážu ročne zachytiť až 1,8 milióna litrov vody, no pre narastajúce sucho už tieto objemy nepostačujú. Škola sa preto rozhodla množstvo zachytávanej vody zdvojnásobiť.



"Aj keď zachytávame tak vysoké objemy vody, v tejto situácii je to aj tak málo," hovorí riaditeľ Pavel Michal. "Na záhrady a ďalšie zelené plochy, ktoré v škole máme, toto množstvo nestačí," dodáva.



Škola so zameraním na rozvoj prírodovednej a klimatickej gramotnosti vytvorila už v roku 2015 systém vodozádržných opatrení. Dažďovú vodu zbierajú do 25 navzájom prepojených nádrží. V areáli vybudovali aj dve jazerá, ktoré slúžia ako zásobníky dažďovej vody. Vodu potom používajú na zavlažovanie vertikálnej záhrady, ktorú vybudovali priamo na stene školy, bylinkovej a levanduľovej záhrady, záhrady ruží, japonskej záhrady a tiež menšej skalky s kvetenstvom.



Pri projekte budovania vodozádržných zariadení využili nórske fondy, pomohli aj financie od banky, rôznych nadácií, ministerstva školstva. "Do projektu sme takto investovali takmer 100.000 eur," uviedol Michal.



Škola na rozšírenie zberu dažďových vôd už získala ďalších 50.000 eur z nórskych fondov prostredníctvom Ministerstva životného prostredia SR. "Aktuálne sme v štádiu administratívy, keď pripravujeme a podpisujeme všetky potrebné dokumenty," konštatoval riaditeľ školy. "Očakávam ale, že už na jeseň by sme mohli projekt realizovať," dodal.



V projekte je zahrnuté aj vybudovanie ďalšej vodnej plochy, mokrade, ako aj ojedinelého biotopu pre vydru riečnu. Pôjde o edukačný prvok pre žiakov, ako aj návštevníkov školy. "Chceme tým prezentovať význam vodných tokov a ochrany pitnej vody," pripomenul Michal.