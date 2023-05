Školáci absolvujú zážitkové vzdelávanie v Matici slovenskej

Partizánske 8. mája (TASR) - Žiaci ôsmeho ročníka základných škôl (ZŠ) a vybraní gymnazisti z Partizánskeho sa o národnom hnutí a štúrovcoch dozvedia priamo v Matici slovenskej (MS) v Martine. Umožní im to memorandum o spolupráci pri novom projekte neformálneho zážitkového vzdelávania, ktoré v uplynulých dňoch uzatvorila samospráva s MS. Informoval o tom primátor Jozef Božik.



"Projekt je určený pre žiakov ôsmeho ročníka ZŠ, ktorí sa práve v období mesiaca máj dostávajú v dejepise do obdobia slovenského národného hnutia a štúrovcov," načrtol Božik.



Títo žiaci zo všetkých škôl v meste, ako aj tretiaci osemročného gymnázia pôjdu do Martina, kde v historických budovách MS absolvujú tematickú prednášku na tému slovenské národné hnutie, štúrovci, MS. "Prednášať budú odborní zamestnanci MS a pozrú si aj budovu bývalej Tatrabanky, kde bola prijatá Martinská deklarácia, ktorou sme sa prihlásili k vzniku prvej Československej republiky. Navštívia aj Národný cintorín a Múzeum slovenskej dediny v Martine," priblížil.



Partizánske je prvým mestom na Slovensku, ktoré bude systematicky spolupracovať s MS v zážitkovom vzdelávaní. "Naším cieľom je podporovať vzdelávanie detí i mládeže. Rovnako tomu bolo a je od roku 2016, keď vznikol Fond podpory tematického vzdelávania a rovnako aj, keď sme ako prvé mesto na Slovensku podpísali memorandum so Štátnymi lesmi SR a realizujeme pre všetkých štvrtákov ZŠ lesnú pedagogiku v Antonstále, v nádhernom prírodnom prostredí blízko hraníc s ČR," pripomenul Božik.