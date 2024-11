Školáci čistili brehy Liptovskej Mary, našli stoličku či pneumatiky

Liptovský Mikuláš 8. novembra (TASR) - Školáci opäť čistili brehy Liptovskej Mary. Do zberu odpadu sa v piatok zapojila viac ako stovka žiakov Základnej školy (ZŠ) Demänovská ulica z Liptovského Mikuláša, medzi odpadom našli kempingovú stoličku i pneumatiky. TASR o tom informovala Romana Nemcová z kancelárie vedenia mesta.



Deti zbierali z okolia liptovského "mora" v lokalite od železničného mosta ponad Váh v Palúdzke smerom ku štrkopieskom nielen drobný odpad, no zamerali sa aj na hĺbkové čistenie objemnejších vecí. Na brehoch našli kempingovú stoličku, pneumatiky, staré odevy a obuv, loptu či plastový odpad. Koordinovali ich zamestnanci mestského úradu.



Odpad zbierala z brehov i Petra, ktorá sa do čistenia podľa svojich slov zapojila, aby mali živočíchy pekné životné prostredie a z brehov sa nestala skládka. "Bolo tu veľa vecí. Veľa ľudí tu robilo ohniská, dokonca sme tu našli ruksak, hlavne veľa plastu a aj koleso," doplnila Petra.



Nešlo o prvú brigádu, mesto ich organizuje pravidelne a zväčša na jar. Teraz chcelo využiť veľmi nízku hladinu vodnej plochy, aby ju vyčistilo lepšie.



Viceprimátor Rudolf Urbanovič priblížil, že snahou mesta je vyčistiť brehy Liptovskej Mary od od rôzneho odpadu, prípadne väčších nečistôt, ako sú pneumatiky či elektrické spotrebiče. Zároveň vyzdvihol iniciatívu ZŠ na Demänovskej ulici.



Mesto si v budúcom roku podľa Urbanoviča pripomenie 50 rokov od napustenia vodného diela, plánuje preto robiť rôzne sprievodné podujatia, ktoré pripomenú tento historický míľnik pre región Liptova. "Našou snahou je možno už v budúcom roku vytvoriť z pobrežia mestskú pláž. Sme v kontakte s kompetentnými organizáciami, dúfam, že sa nám to podarí, aby sme ju spravili oficiálnou," dodal Urbanovič.