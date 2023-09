Školáci môžu do konca septembra zahlasovať v ankete Strom roka

Banská Bystrica 4. septembra (TASR) - V aktuálnej ankete Strom roka majú školy zo Slovenska možnosť zapojiť sa do hlasovania za 12 obľúbených stromov z finálovej dvanástky. Hlasovanie je otvorené pre všetky typy škôl od 4. do 30. septembra a súťaží sa v dvoch kategóriách. TASR o tom v pondelok informovala manažérka ankety Strom roka z banskobystrickej Nadácie Ekopolis Martina Hromadová.



"Hlasuje sa formou jednoduchých hlasovacích lístkov, ktoré pošleme školám na vyžiadanie. Každý žiak má jeden hlas a vybrať si môže ktoréhokoľvek finalistu," uviedla Hromadová. Vyplnené lístky treba zaslať do nadácie najneskôr do 3. októbra.



Sprievodná súťaž v ankete Strom roka má za cieľ upriamiť pozornosť mladej generácie na životné prostredie, najmä na dôležitosť ochrany a starostlivosti o stromy.



"Vďaka hlasovaniu žiakov a študentov sa finálové stromy v ankete každoročne tešia z veľkej podpory. Tým najaktívnejším venujeme výhru v podobe výsadbového materiálu do ich školských areálov, aby mali krajšie a zdravšie prostredie," dodala Hromadová.



V rámci ankety Strom roka prebieha naďalej hlasovanie verejnosti. Podľa priebežne zrátaných hlasov sa doteraz zapojilo viac ako 6000 ľudí. Hlasovanie trvá do 30. septembra.