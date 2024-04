Školáci môžu opäť vyhrať prespanie v Hornonitrianskom múzeu

Prievidza 5. apríla (TASR) - Hornonitrianske múzeum v Prievidzi pripravilo druhý ročník výtvarnej súťaže pod názvom Farebný svet výstav. Školáci v nej budú môcť vyhrať prespanie v priestoroch múzea. Do súťaže sa môžu zapojiť ešte do konca apríla. TASR o tom informovala vedúca oddelenia komunikácie a marketingu múzea Zita Radosová.



"Druhý ročník výtvarnej súťaže má u školákov podnietiť kreativitu a zvedavosť. Zúčastniť sa nej môžu žiaci prvého stupňa základných škôl v okrese Prievidza," uviedla Radosová.



Školáci majú podľa nej za úlohu sledovať všetky výstavy v Hornonitrianskom múzeu, ktoré pripravilo od septembra 2023 do apríla 2024 a nakresliť, čo ich najviac na nich upútalo.



Hotové práce musia žiaci doručiť do sídla Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi na Košovskej ceste 9 v pracovných dňoch od 8.00 do 17.00 h. Súťažné práce musia byť plošné vo formáte A3. Každé dielo musí byť na zadnej strane označené údajmi. "Hlavnou cenou výtvarnej súťaže je nevšedný zážitok pre celú triedu, a to strávená májová noc v múzeu," dodala Radosová.