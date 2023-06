Školáci predstavia svoje vízie o tom, aké má byť mesto Banská Bystrica

Banská Bystrica 27. júna (TASR) - Mesto Banská Bystrica pokračuje v príprave svojho najdôležitejšieho strategického dokumentu Program rozvoja mesta a kým doteraz na participáciu oslovovalo najmä dospelú populáciu, teraz ponúka priestor aj školákom. Žiaci základných škôl (ZŠ) majú možnosť prezentovať svoju predstavu o tom, v akom meste chcú žiť, keď budú dospelí. TASR o tom informoval Miroslav Strelec z kancelárie primátora.



Do projektu sa zapojilo všetkých 11 ZŠ, ktorých zriaďovateľom je samospráva. Vytvorené práce školákov následne vystavia na verejne prístupnom mieste v priestoroch mestského úradu.



"Deti mestu pomôžu v umeleckom stvárnení vízie, ktorá by sa mala napĺňať v najbližších desaťročiach. Vytvoriť môžu plagát, básničku či esej. Sme presvedčení, že ich pohľad bude plný optimizmu, z ktorého môže neskôr čerpať celý prípravný tím Programu rozvoja mesta a tiež naši obyvatelia," konštatoval garant prípravy tohto programu a vedúci oddelenia implementácie projektov magistrátu Vladimír Brieda.



K príprave Programu rozvoja mesta sa uskutočnili už viaceré stretnutia s vedením samosprávy, poslancami a členmi odborných komisií mestského zastupiteľstva, ako aj s ďalšími odborníkmi.



"Zámerom bolo otvoriť prvé diskusie o vízii Banskej Bystrice do roku 2050. Stretnutia sa uskutočnili prezenčnou, ale i online formou. Zúčastnilo sa na nich vyše 30 odborníkov z mestského úradu a ďalších odborníkov pôsobiacich v našom meste," dodala koordinátorka pre participáciu a otvorené vládnutie magistrátu Soňa Kariková.