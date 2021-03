Školáci prekvapili učiteľov videopoďakovaním v mestskej televízii

Dolný Kubín 28. marca (TASR) – Netradičnú formu poďakovania učiteľom si zvolili deti zo všetkých základných a materských škôl v Dolnom Kubíne. Pri príležitosti Dňa učiteľov natočili spolu s rodičmi krátke videá, ktoré formou videopoďakovania odvysielala mestská televízia.



Ako informoval primátor Dolného Kubína Ján Prílepok, deti formou videa poďakovali učiteľom za prácu, ale aj za vedomosti, ktoré im odovzdali.



„Rok prebiehajúca on-line výučba je veľmi náročná nielen pre učiteľov, ale aj pre deti a ich rodičov. V dnešný deň by sme si preto chceli pripomenúť a osláviť všetkých tých, ktorí sa podieľajú na vzdelávaní, príprave a výučbe našej najmladšej generácie,“ povedal primátor.



Posledný rok podľa neho všetkých veľa naučil. Nielen rodičia a deti, ale aj učitelia zasadli pred obrazovky počítačov a telefónov a začali vyučovať on-line. Práve počas tohto obdobia muselo množstvo pedagógov zmeniť svoj zaužívaný spôsob učenia a prispôsobiť sa situácii, vytvorili si systém a naučili sa aj veľa technických zručností.



Virtuálnou vďakou za to im je báseň Škola od Milana Rúfusa, ktorú pripravili školáci z desiatich dolnokubínskych materských a zo siedmich základných škôl spolu so svojimi rodičmi.