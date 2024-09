Školáci v Ružomberskom okrese sa dozvedia o environmentálnych témach

Ružomberok 30. septembra (TASR) - Deti na prvom stupni základných škôl v Ružomberskom okrese sa dozvedia viac o environmentálnych témach. Ide o spoločný projekt ružomberských papierní a občianskeho združenia Zelené vzdelávanie. Hlavnými témami sú odpady, naša príroda, ovzdušie a voda. TASR o tom informovala Dominika Ošková z Mondi SCP.



"Pilotný projekt sa začal už v roku 2019 na základnej škole v Liptovskej Štiavnici a mal skvelé ohlasy u detí aj ich rodičov. Ambíciou je postupne rozšíriť toto vzdelávanie do všetkých základných škôl v regióne," uviedla manažérka životného prostredia z papierní Marianna Matajová.



V rámci projektu Ruženka vznikol aj pracovný zošit z environmentálnej výchovy určený pre žiakov 3. a 4. ročníka základných škôl. Distribuujú ho do škôl v Ružomberskom okrese a je dostupný aj v elektronickej podobe. Jeho cieľom je priniesť témy životného prostredia a starostlivosti oň z tried aj do domácností.



Ružomberský primátor Ľubomír Kubáň zhodnotil, že zošit je skvelou pomôckou, v ktorej sa deti môžu hravou formou dozvedieť viac informácií o vode, odpadoch i prírode. "To im poskytne základ, na ktorom môžu a budú aj v budúcnosti stavať svoj vzťah k životnému prostrediu a svojmu okoliu," poznamenal.