< sekcia Regióny
Školáci vďaka SAV spoznávali slovenčinu v digitálnom svete
Cieľom podujatia bolo priblížiť štylistické rozdiely medzi oficiálnou a neformálnou internetovou komunikáciou.
Autor TASR
Považská Bystrica 16. novembra (TASR) - Súčasná podoba slovenského jazyka v digitálnom prostredí bola hlavnou témou prednášky Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra (JÚĽŠ) Slovenskej akadémie vied (SAV) vo Vlastivednom múzeu v Považskej Bystrici. Informovala o tom marketingová manažérka múzea Monika Roncová.
Cieľom podujatia, na ktorom predstavili slovníkový portál JÚĽŠ SAV, bolo priblížiť štylistické rozdiely medzi oficiálnou a neformálnou internetovou komunikáciou.
Prednáška opísala typické znaky internetového jazyka (skratky, emotikony, slang a absentovanie diakritiky) a venovala sa aj adaptácii a vplyvu anglicizmov na slovenčinu. Účastníci prednášky sa taktiež dozvedeli, ako používať slovníkový portál JÚĽŠ SAV, ktorý okrem viacerých slovníkov obsahuje i jazykovú poradňu.
„Prednáška ponúkla pohľad na moderné nástroje jazykovedného ústavu pomáhajúce používateľom skvalitňovať jazykový prejav,“ doplnila Roncová s tým, že prednášku navštívilo 183 školákov zo základných a stredných škôl v Považskej Bystrici.
Cieľom podujatia, na ktorom predstavili slovníkový portál JÚĽŠ SAV, bolo priblížiť štylistické rozdiely medzi oficiálnou a neformálnou internetovou komunikáciou.
Prednáška opísala typické znaky internetového jazyka (skratky, emotikony, slang a absentovanie diakritiky) a venovala sa aj adaptácii a vplyvu anglicizmov na slovenčinu. Účastníci prednášky sa taktiež dozvedeli, ako používať slovníkový portál JÚĽŠ SAV, ktorý okrem viacerých slovníkov obsahuje i jazykovú poradňu.
„Prednáška ponúkla pohľad na moderné nástroje jazykovedného ústavu pomáhajúce používateľom skvalitňovať jazykový prejav,“ doplnila Roncová s tým, že prednášku navštívilo 183 školákov zo základných a stredných škôl v Považskej Bystrici.