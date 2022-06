Žiaci z hornej Nitry sa môžu s duálnym vzdelávaním zoznámiť vo výrobe

Prievidza 16. júna (TASR) - Žiaci druhého stupňa základných škôl (ZŠ) na hornej Nitre majú po novom možnosť zoznámiť sa so stredoškolským duálnym vzdelávaním priamo vo výrobnom procese. Projekt technického dopoludnia pripravil prievidzský dodávateľ pre automobilový priemysel, ako prví si ho tento týždeň vyskúšali ôsmaci zo ZŠ Energetikov v Prievidzi.



Tobias z ôsmeho ročníka privítal možnosť vyskúšať si prácu priamo vo firme. "Veľmi ma zaujíma, čo tu všetko je a čo sa tu robí. Chcel by som byť kuchár, toto mi však rozšíri obzory," povedal Tobias.



Technické dopoludnie v Brose Prievidza je druhou aktivitou spoločnosti so žiakmi na ZŠ druhého stupňa, spomenula Ľuboslava Müllerová z firmy. "Cieľom projektu je podporiť základné technické zručnosti žiakov, keďže vidíme, že žiakom, ktorí k nám prichádzajú v rámci duálneho vzdelávania na stredných školách, chýbajú," priblížila Müllerová.



V projekte sa podľa nej žiaci ôsmeho ročníka zoznámia so základmi elektrotechniky či ručného obrábania, a to prostredníctvom praktických cvičení. Deťom pomáhali majstri odborného výcviku či dualisti. "Záujem bol veľmi veľký, snažili sme sa osloviť všetky školy v rámci hornej Nitry, pilotný projekt sme začali v tomto školskom roku s dvoma ZŠ, v budúcom budeme pokračovať," dodala.



Projekt, ktorý školákom pomôže pri rozhodovaní sa o svojej budúcnosti, vyzdvihol viceprimátor Prievidze Ľuboš Jelačič. Ten podľa svojich slov verí, že k tejto podobe duálneho vzdelávania sa prihlásia i ďalšie firmy.