Školáci z Košického kraja sa môžu zapojiť do súťaže Voda nad zlato

Košice 10. novembra (TASR) - Študentské tímy zo stredných škôl v Košickom kraji sa opäť môžu zapojiť do súťaže Voda nad zlato. Priniesť tak môžu riešenia s pozitívnym dosahom na okolie, na životné prostredie, na zadržiavanie vody, ochranu biodiverzity, ako aj na ozdravenie klímy. Informuje o tom Košický samosprávny kraj (KSK) na svojej webovej stránke.



Projekty sa môžu týkať zadržiavania dažďovej vody zo striech alebo parkovísk, ktorá odteká kanalizáciou a potom chýba verejnej zeleni. Témou je preto i zlepšenie stavu a množstva zelene v mestách a obciach, ale aj vytváranie a obnova mokradí.



"Súťaž Voda nad zlato je tematicky veľmi veľkorysá. Či už stredoškolákov baví ekológia, biológia, alebo dizajn, ide o to prísť s nápadmi, ktoré dokážu sami alebo s podporou učiteľov aj realizovať. Zapojiť sa môže študentský tím zo strednej školy v Košickom kraji, v ktorom bude najviac šesť členov a pedagóg," spresnil Ľubomír Gerda, riaditeľ neziskovej organizácie Agentúra na podporu regionálneho rozvoja (ARR) Košice, ktorú založil KSK.



Predseda KSK Rastislav Trnka pripomenul, že kraj sa v rámci Programu obnovy krajiny púšťa do viacerých riešení na zmiernenie negatívnych vplyvov zmeny klímy na životné prostredie. "Unikátny projekt na ochranu a obnovu biodiverzity v lesoch Spiša a Gemera, ktorý kraj realizoval, dokonca zaujal svetových lídrov. Verím, že je to pre našich mladých východniarov tá najlepšia motivácia, ako si nenechať zaujímavé nápady iba pre seba. Aj malá snaha dnes môže znamenať veľké zmeny zajtra, najmä ak sami budeme pozitívnym príkladom pre ostatných," dodal.



Projekty možno posielať elektronicky do 18. novembra. Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke ARR.