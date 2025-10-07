< sekcia Regióny
Školáci z Košického kraja sa môžu zapojiť do súťaže Voda nad zlato
V poradí štvrtý ročník súťaže hľadá originálne nápady, ktoré pomôžu zadržať vodu v krajine, prinesú viac zelene a prispejú k tomu, aby bolo okolité prostredie príjemnejšie a zdravšie.
Autor TASR
Košice 7. októbra (TASR) - Študentské tímy zo stredných škôl v Košickom kraji sa opäť môžu zapojiť do súťaže Voda nad zlato. V poradí štvrtý ročník súťaže hľadá originálne nápady, ktoré pomôžu zadržať vodu v krajine, prinesú viac zelene a prispejú k tomu, aby bolo okolité prostredie príjemnejšie a zdravšie. Informoval o tom Košický samosprávny kraj (KSK).
Tím zostavený zo šiestich študentov a pedagóga má vymyslieť projekt, ktorý môže zmeniť okolie k lepšiemu, a poslať ho do súťaže do 3. novembra. Riešiť môže rôzne výzvy - ako zachytiť dažďovú vodu a využiť ju pre zeleň, ako ochladiť rozhorúčené mestá pomocou stromov a rastlín, ako obnoviť mokrade a prilákať späť hmyz a vtáctvo či ako vzdelávať spolužiakov a susedov, aby aj oni chránili svoje okolie.
Predseda KSK Rastislav Trnka poukázal na kreativitu mladých ľudí s tým, že súťaž Voda nad zlato im dáva priestor a podporu, aby svoje nápady premenili na skutky. „Aj malý projekt môže priniesť veľkú zmenu - a to je presne to, čo dnes potrebujeme,“ uviedol.
Najlepšie projekty získajú maximálne 1500 eur na realizáciu nápadu a pre víťazné tímy sú podľa organizátorov pripravené aj prekvapenia. „Najlepšie nápady často vznikajú práve na školských chodbách. Táto súťaž je príležitosť, aby sa z dobrých nápadov stali skutočné projekty, preto sa aj na tento ročník súťaže Voda nad zlato nesmierne teším,“ skonštatoval riaditeľ Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice Ľubomír Gerda.
Projekty je možné doručiť poštou na adresu Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o., Strojárenská 3, 040 01 Košice alebo elektronicky na sutaz@arr.sk.
