< sekcia Regióny
Školáci zdobili v centre Nitry 25 stromčekov
Lesy SR poskytli mestu Nitra 25 živých vianočných stromčekov, ktoré ozdobami krášlilo vyše 450 detí z 25 škôl a škôlok.
Autor TASR
Nitra 27. novembra (TASR) - Deti z nitrianskych materských a základných škôl začali v piatok zdobením vianočných stromčekov vytvárať vianočnú atmosféru v centre mesta. Lesy SR poskytli mestu Nitra 25 živých vianočných stromčekov, ktoré ozdobami krášlilo vyše 450 detí z 25 škôl a škôlok, informoval hovorca mesta Tomáš Holúbek.
Každý z 25 vianočných stromčekov má svoj príbeh. Smreky obyčajné, ktoré lesníci priniesli do centra Nitry, pochádzajú priamo zo slovenských lesov, potvrdila Laura Tettingerová z Lesov SR. „Pre konkurenciu okolitých stromov by nemali dostatok priestoru na ďalší rast. Ich odstránenie v rámci starostlivosti o les vytvára priaznivejšie podmienky pre rast perspektívnych jedincov,“ skonštatovala.
Zdobeniu stromčekov predchádzalo zážitkové dopoludnie v priestoroch nitrianskej synagógy, kde si 15 lesníkov pripravilo pre deti interaktívny vzdelávací program. Prostredníctvom hier a tvorivých aktivít im lesníci priblížili život lesa, jeho prirodzené procesy, význam lesnej zveri, ale aj výzvy, ktorým lesníci pri starostlivosti o lesy čelia.
Podujatie spojilo vianočné tradície s poznávaním prírody a zavŕšilo celoročné aktivity projektu Na jednej vlne s lesom. Lesy SR prostredníctvom neho vytvárajú počas celého roka príležitosti na osobné stretnutia verejnosti s lesníkmi aj mimo lesného prostredia. Cieľom je približovať ľuďom význam lesného hospodárstva, budovať povedomie o práci lesníkov a rozvíjať vzťah k prírode už od útleho veku.
Predvianočné aktivity Lesov SR budú pokračovať 1. decembra tradičným charitatívnym projektom Stromček pod stromček. V rámci neho lesníci každoročne darujú živé vianočné stromčeky nemocniciam, zariadeniam sociálnych služieb a centrám pre deti a rodiny.
Každý z 25 vianočných stromčekov má svoj príbeh. Smreky obyčajné, ktoré lesníci priniesli do centra Nitry, pochádzajú priamo zo slovenských lesov, potvrdila Laura Tettingerová z Lesov SR. „Pre konkurenciu okolitých stromov by nemali dostatok priestoru na ďalší rast. Ich odstránenie v rámci starostlivosti o les vytvára priaznivejšie podmienky pre rast perspektívnych jedincov,“ skonštatovala.
Zdobeniu stromčekov predchádzalo zážitkové dopoludnie v priestoroch nitrianskej synagógy, kde si 15 lesníkov pripravilo pre deti interaktívny vzdelávací program. Prostredníctvom hier a tvorivých aktivít im lesníci priblížili život lesa, jeho prirodzené procesy, význam lesnej zveri, ale aj výzvy, ktorým lesníci pri starostlivosti o lesy čelia.
Podujatie spojilo vianočné tradície s poznávaním prírody a zavŕšilo celoročné aktivity projektu Na jednej vlne s lesom. Lesy SR prostredníctvom neho vytvárajú počas celého roka príležitosti na osobné stretnutia verejnosti s lesníkmi aj mimo lesného prostredia. Cieľom je približovať ľuďom význam lesného hospodárstva, budovať povedomie o práci lesníkov a rozvíjať vzťah k prírode už od útleho veku.
Predvianočné aktivity Lesov SR budú pokračovať 1. decembra tradičným charitatívnym projektom Stromček pod stromček. V rámci neho lesníci každoročne darujú živé vianočné stromčeky nemocniciam, zariadeniam sociálnych služieb a centrám pre deti a rodiny.