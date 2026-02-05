< sekcia Regióny
Školák z Nového Mesta nad Váhom strieľal aj o deň skôr
Polícia začala stíhanie.
Autor TASR
Nové Mesto nad Váhom 5. februára (TASR) - V súvislosti so streľbou na Spojenej škole v Novom Meste nad Váhom začal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru Nové Mesto nad Váhom trestné stíhanie pre prečin výtržníctva. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
„Vykonanými úkonmi bolo zároveň zistené, že maloletý chlapec sa obdobného konania dopustil aj v utorok (3. 2.) mimo priestorov školy, keď z airsoftovej zbrane jedenkrát vystrelil a zasiahol ďalšieho maloletého do oblasti dolnej končatiny. Aj v tomto prípade vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre prečin výtržníctva,“ doplnila polícia.
V súčasnej dobe naďalej prebiehajú procesné úkony na objasnenie skutku. Vzhľadom na citlivosť prípadu a skutočnosť, že ide o maloletú osobu, nemôže polícia poskytnúť bližšie informácie.
K streľbe na Spojenej škole v Novom Meste nad Váhom došlo v stredu (4. 2.). Šiestak počas prestávky postrelil airsoftovou zbraňou do stehien dvoch spolužiakov. Spôsobil im povrchové zranenia, ktoré si vyžiadali jednorazové ošetrenie.
