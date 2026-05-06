Skolaudovali polyfunkčný objekt s bytmi v Piešťanoch
Autor TASR
Piešťany 6. mája (TASR) - Pri sídlisku Adama Trajana v Piešťanoch dokončil developer projekt, ktorý rozširuje občiansku vybavenosť a možnosti bývania. Polyfunkčný komplex s bytovým domom a obchodnými priestormi s rozlohou vyše 6500 štvorcových metrov získal právoplatné kolaudačné rozhodnutie. V mene realitnej investičnej skupiny Fidurock o tom informoval Matej Korpáš.
Výstavba komplexu v tesnej blízkosti križovatky ulíc Bratislavská a Adama Trajana sa začala na jar roku 2024. Projekt v sebe spája tri funkcie: nákupný park, rodinné bývanie a v blízkej budúcnosti aj starostlivosť o seniorov.
Bytový dom, ktorý je súčasťou komplexu, ponúka 40 bytov a tri nebytové priestory. Po dokončení bytovej a obchodnej časti sa pozornosť bude sústreďovať na ďalšiu fázu, a to výstavbu domova pre seniorov. „Pozemok je pripravený a stavebné práce sa začnú už v dohľadnom čase po finalizácii infraštruktúry areálu. Prevádzkovateľom a majiteľom bude nezisková organizácia Casa Slovensko,“ doplnil investor.
