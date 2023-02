Škôlka v Bánovciach nad Bebravou bude mať zelenú strechu

Bánovce nad Bebravou 8. februára (TASR) - Objekt Materskej školy (MŠ) na ulici 5. apríla v Bánovciach nad Bebravou bude mať zelenú strechu. Ide o jedno z opatrení na zmiernenie dosahov zmeny klímy, na ktoré radnica získala nenávratný finančný príspevok vo výške 434.019 eur z operačného programu Kvalita životného prostredia. Informovala o tom radnica.



"Projekt zahŕňa realizáciu zelenej strechy na budove škôlky a úpravu štyroch asfaltových plôch zmenou povrchu s cieľom zachytávania zrážkovej vody do nádrží," uviedla bánovská radnica.



Revitalizáciou podľa nej prejdú odstavné plochy pred mestským kultúrnym strediskom, na ulici J. C. Hronského a na Palkovičovej ulici pri bytových domoch číslo 586 a 587.



"V posledných rokoch sme svedkami dlhých periód sucha alebo nerovnomerných zrážok, ktoré môžu spôsobovať náhle záplavy. Princíp vodozádržných opatrení je jednoduchý - navracať vodu do prírody," pripomenula samospráva.



Zelené plochy podľa nej prirodzene zachytávajú dažďovú vodu, zatiaľ čo tie asfaltové a betónové spôsobujú odtok zrážkovej vody do kanalizácie bez toho, aby sa zachytávala v krajine a bola zdrojom prirodzenej vlahy. "Takto možno upravovať povrchy odstavných plôch, športovísk, peších zón alebo napríklad plochých striech. Pilotná zelená strecha vznikne práve na budove MŠ na ulici 5. apríla," skonštatovala radnica. Medzi ďalšie výhody vodozádržných opatrení podľa nej patrí zníženie prašnosti, zlepšovanie mikroklímy a ak sa voda zadržiava do nádrží, možno ju využiť na polievanie zelene.