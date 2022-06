Škôlka v bratislavských Jarovciach neúspešne hľadá nové učiteľky

Bratislava 2. júna (TASR) - Materská škola v bratislavských Jarovciach už vyše mesiace neúspešne hľadá učiteľky pre budúci školský rok. Na inzeráty neprišla ani jediná reakcia. Upozornila na to samospráva s tým, že sa tak potvrdzujú prepočty Inštitútu vzdelávacej politiky. Ten avizuje až 1300 chýbajúcich pedagógov v regionálnom školstve.



"Ak sa nám túto situáciu nepodarí vyriešiť, deti, ktoré plánujeme prijať do škôlky od 1. septembra, budú prijaté len na poldennú starostlivosť, keďže z personálnych dôvodov nebudeme môcť zabezpečiť celodennú starostlivosť," uviedla mestská časť. So žiadosťou o pomoc pri hľadaní chýbajúcich pedagógov sa obrátila aj na verejnosť.



V roku 2022 by malo v regionálnom školstve chýbať oproti roku 2021 približne 1300 učiteľov. V ďalšom roku 3500 učiteľov a do roku 2025 narastie tento počet takmer na 8600 učiteľov. Vyplýva to z prepočtu Inštitútu vzdelávacej politiky. Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) uviedol, že každý rok chýba stále viac učiteľov. Ide podľa jeho slov o pedagógov cudzích jazykov, matematiky, informatiky či prírodných vied.