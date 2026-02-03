< sekcia Regióny
Škôlka v Prievidzi doplnila aktivity o zdieľanie hračiek
Autor TASR
Prievidza 3. februára (TASR) - Materská škola (MŠ) na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi rozšírila svoje environmentálne aktivity o zdieľanie hračiek a knižnicu. Projekt je určený deťom, rodičom i širšej komunite, podporuje myšlienku opätovného využívania hračiek a kníh, prepája rodiny a prirodzenou formou vedie deti k zodpovednému prístupu k životnému prostrediu. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
„Škôlka na Ceste Vl. Clementisa je od roku 2010 zapojená do medzinárodného programu Zelená škola a je jedinou zelenou MŠ v Prievidzi. Počas rokov získala už sedem medzinárodných certifikátov, ktoré potvrdzujú jej dlhodobé úsilie o ochranu životného prostredia a udržateľný spôsob vzdelávania,“ pripomenula Beňadiková.
Zriadením miestnosti na zdieľanie hračiek a knižnice škôlka podľa nej nadväzuje na svoje environmentálne hodnoty a zároveň podporuje myšlienku opätovného využívania vecí. „Oba priestory sa nachádzajú vo vstupných miestnostiach MŠ, aby tam škola zabezpečila voľný a pohodlný prístup kedykoľvek počas dňa. Každá z miestností má vypracované a viditeľne umiestnené vlastné pravidlá užívania,“ priblížila.
Riaditeľka MŠ Darina Pračková podotkla, že heslom dajme hračkám aj knihám druhú šancu sa v MŠ riadia každý deň. „Naším cieľom je, aby sa deti už od útleho veku učili, že veci nemusia hneď skončiť v koši. Hračky aj knihy môžu prinášať radosť viacerým deťom a zároveň prirodzene budovať ich vzťah k ochrane životného prostredia,“ ozrejmila.
Rodičia spolu s deťmi môžu do MŠ priniesť hračky a knižky, ktoré už doma nevyužívajú. Tie uložia do pripravených skriniek a následne si môžu zapožičať iné hračky či knihy domov alebo ich využiť priamo v priestoroch hračkárstva a knižnice. O zdieľané hračky a knihy sa starajú zamestnanci MŠ.
„Zdieľané miestnosti neslúžia len na edukáciu detí, ale aj na spoločné trávenie voľného času rodičov s deťmi. Deti sa prirodzenou formou učia zodpovednosti, spolupráci a rešpektu k veciam aj k životnému prostrediu,“ skonštatovala Beňadiková.
