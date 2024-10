Škôlka v Prievidzi je už 14 rokov tzv. Zelenou školou

Prievidza 23. októbra (TASR) - Materská škola (MŠ) na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je už 14 rokov tzv. Zelenou školou. V tomto programe je zapojená ako jediná v meste Prievidza. MŠ získala viacero medzinárodných certifikátov za jednotlivé certifikačné obdobia, posledným je medzinárodný certifikát za oblasť zeleň a ochrana prírody za obdobie rokov 2022 až 2024. Informovala o tom prievidzská radnica.



"Zelená škola je environmentálnym výchovno-vzdelávacím programom pre materské, základné, stredné i špeciálne školy. Jeho cieľom je prispieť k prevencii a riešeniu problémov životného prostredia a priniesť do škôl reálne zmeny vo fungovaní aj výučbe," pripomenula radnica.



Riaditeľka škôlky Darina Pračková priblížila, že v MŠ realizujú výchovu smerujúcu k trvalo udržateľnému rozvoju a k zachovaniu života na Zemi. "Vytvárame podmienky pre zdravý fyzický vývin detí, rozširovanie poznania a zodpovednosti detí za svoje vlastné zdravie, uplatňovanie zdravého životného štýlu. Environmentálne smerovanie MŠ máme priamo zakomponované do školského vzdelávacieho programu," doplnila.



MŠ v rámci pôsobenia v programe už prešla všetky témy: odpady, energia, voda, potraviny, zeleň a ochrana prírody, doprava a ovzdušie, zelené úradovanie a obstarávanie. "Podarilo sa jej vybudovať ekologickú učebňu, pocitový chodník, vyvýšené záhony, v ktorých si deti z jednotlivých tried pestujú zeleninu k priamej konzumácii, zabezpečila i zberné nádoby na dažďovú vodu k polievaniu, zasadila ovocné kry, kvetinovú lúku, vytvorila bezzásahovú zónu, zakúpila nádoby na separovaný zber do tried a realizuje mnoho aktivít v prírodnom prostredí," vymenovala radnica.



Teoretické informácie sa tak podľa nej prenášajú do praxe, priamo do každodenného života detí. "Deti majú možnosť manipulovať a bádať v prírodnom prostredí, overovať si získané poznatky priamo v aktivitách vonku, overovať si svoje predpoklady, kooperovať v rámci kolektívu. Environmentálne témy sa tak stávajú súčasťou bežného života detí, ich rodín aj MŠ," skonštatovala.



Všetky aktivity vrátane vypracovania auditov, akčného plánu, realizácie aktivít, hodnotenia, vypracovania ekokódexu riadi kolégium zelenej školy, ktorého súčasťou sú zamestnanci aj rodičia.