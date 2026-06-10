< sekcia Regióny
Škôlka v Šálkovej končí, dôvodom je nájom i nízky počet detí
Škôlka sídli na Hronskej ulici v prenajatých priestoroch.
Autor TASR
Banská Bystrica 10. júna (TASR) - Materská škola (MŠ) v banskobystrickej mestskej časti Šálková na konci aktuálneho školského roka ukončí svoju činnosť, o jej zrušení rozhodli poslanci mesta na utorňajšom (9. 6.) zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ). Mesto argumentuje zvýšeným nájmom aj nízkym počtom detí.
Škôlka sídli na Hronskej ulici v prenajatých priestoroch. Vlastníkom je Rímskokatolícka cirkev, respektíve farnosť Selce. Mesto za prenájom budovy a školského ihriska platilo od roku 2002 približne 278 eur mesačne. Vlani v septembri cirkev vzniesla požiadavku o zvýšenie nájmu. Samospráva si nechala vypracovať znalecký posudok, ktorý výšku mesačného nájmu stanovil na asi 716 eur. Cirkev podľa mesta navrhovala 1900 eur za mesiac. Radnica to považovala za neprimerané a s predloženým návrhom nesúhlasila.
Nepriaznivú situáciu pre MŠ v Šálkovej podľa samosprávy ovplyvňuje i demografia. „V roku 2023 sa v Šálkovej narodilo päť detí, v roku 2024 sedem detí, v roku 2025 tri deti a tento rok zatiaľ iba jedno dieťa. Z detí narodených v roku 2023 už štyri deti máme v iných MŠ v meste. Z týchto relevantných údajov nám vychádza, že aj keby sme chceli ponechať túto MŠ, nespĺňame legislatívny počet desať detí, ktoré musia byť minimálne, aby mohla fungovať,“ vysvetlila na zasadnutí MsZ vedúca Školského úradu Jana Odrobiňáková.
Uvedenú MŠ v tomto školskom roku navštevuje 17 detí, z toho deväť od septembra nastupuje na základné školy. Samospráva v apríli zorganizovala stretnutie s dotknutými rodičmi zvyšných detí, tie po zrušení MŠ v Šálkovej prestúpia do iných škôlok v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Do mestských MŠ budú podľa radnice presunutí aj všetci pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci.
Za zrušenie škôlky v Šálkovej hlasovalo 14 z 24 prítomných mestských poslancov. Poslankyňa MsZ a kandidátka na primátorku mesta Diana Javorčíková kritizovala napríklad nedostatok komunikácie s občanmi i to, že mesto nereagovalo na výzvy vlastníka budovy včas a začalo konať, až keď situácia dospela k výpovedi zo zmluvy. „Ak chceme, aby mladé rodiny z mesta neodchádzali, musíme im služby približovať, nie ich rušiť,“ povedala s tým, že presun detí do iných škôlok bude mať za následok hustnutie dopravy v meste i znižovanie kvality života v mestskej časti.
Primátor mesta Ján Nosko ubezpečil, že samospráva viedla s cirkvou ohľadom budúceho fungovania MŠ v Šálkovej viaceré rokovania. „Robili sme do poslednej chvíle všetky kroky, ktoré ju mohli pomôcť zachrániť,“ povedal primátor. Poznamenal tiež, že ak by aj cirkev pristúpila na avizované predĺženie nájomnej zmluvy v hodnote znaleckého posudku na jeden rok, vzhľadom na počet detí by MŠ neboli schopní otvoriť.
Škôlka sídli na Hronskej ulici v prenajatých priestoroch. Vlastníkom je Rímskokatolícka cirkev, respektíve farnosť Selce. Mesto za prenájom budovy a školského ihriska platilo od roku 2002 približne 278 eur mesačne. Vlani v septembri cirkev vzniesla požiadavku o zvýšenie nájmu. Samospráva si nechala vypracovať znalecký posudok, ktorý výšku mesačného nájmu stanovil na asi 716 eur. Cirkev podľa mesta navrhovala 1900 eur za mesiac. Radnica to považovala za neprimerané a s predloženým návrhom nesúhlasila.
Nepriaznivú situáciu pre MŠ v Šálkovej podľa samosprávy ovplyvňuje i demografia. „V roku 2023 sa v Šálkovej narodilo päť detí, v roku 2024 sedem detí, v roku 2025 tri deti a tento rok zatiaľ iba jedno dieťa. Z detí narodených v roku 2023 už štyri deti máme v iných MŠ v meste. Z týchto relevantných údajov nám vychádza, že aj keby sme chceli ponechať túto MŠ, nespĺňame legislatívny počet desať detí, ktoré musia byť minimálne, aby mohla fungovať,“ vysvetlila na zasadnutí MsZ vedúca Školského úradu Jana Odrobiňáková.
Uvedenú MŠ v tomto školskom roku navštevuje 17 detí, z toho deväť od septembra nastupuje na základné školy. Samospráva v apríli zorganizovala stretnutie s dotknutými rodičmi zvyšných detí, tie po zrušení MŠ v Šálkovej prestúpia do iných škôlok v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Do mestských MŠ budú podľa radnice presunutí aj všetci pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci.
Za zrušenie škôlky v Šálkovej hlasovalo 14 z 24 prítomných mestských poslancov. Poslankyňa MsZ a kandidátka na primátorku mesta Diana Javorčíková kritizovala napríklad nedostatok komunikácie s občanmi i to, že mesto nereagovalo na výzvy vlastníka budovy včas a začalo konať, až keď situácia dospela k výpovedi zo zmluvy. „Ak chceme, aby mladé rodiny z mesta neodchádzali, musíme im služby približovať, nie ich rušiť,“ povedala s tým, že presun detí do iných škôlok bude mať za následok hustnutie dopravy v meste i znižovanie kvality života v mestskej časti.
Primátor mesta Ján Nosko ubezpečil, že samospráva viedla s cirkvou ohľadom budúceho fungovania MŠ v Šálkovej viaceré rokovania. „Robili sme do poslednej chvíle všetky kroky, ktoré ju mohli pomôcť zachrániť,“ povedal primátor. Poznamenal tiež, že ak by aj cirkev pristúpila na avizované predĺženie nájomnej zmluvy v hodnote znaleckého posudku na jeden rok, vzhľadom na počet detí by MŠ neboli schopní otvoriť.