Škôlkari i školáci v Nitre sa môžu zapojiť do súťaže Vesmír očami detí
Autor TASR
Nitra 17. januára (TASR) - Žiakom materských a základných škôl z okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce je určený 41. ročník okresných kôl výtvarnej postupovej súťaže Vesmír očami detí 2026. Ich organizátorom je Krajské osvetové stredisko (KOS) v Nitre.
Ako informovalo, školy môžu prihlasovať výtvarné práce do 31. marca. Za každú školu môže byť zaslaných najviac desať výkresov z každej vekovej kategórie. „Porotou vybrané práce budú vystavené od 13. do 24. apríla 2026. Výstava prác z Nitrianskeho okresu bude v KOS v Nitre, výkresy zo Zlatomoravského okresu v Dome kultúry v Zlatých Moravciach a práce detí zo Šalianskeho okresu v kultúrnom stredisku Večierka v Šali,“ pripomenulo KOS.
Okresné poroty vyberú 3. apríla z každej kategórie po päť prác do celoslovenského kola súťaže. „Do Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove, ktorá je vyhlasovateľom celoslovenskej súťaže, sa zašlú 30. apríla,“ doplnili organizátori.
