Škôlkari odovzdali do užívania nové detské ihrisko Cultplay

Komárno 29. júna (TASR) – Deti dvoch materských škôl v Komárne odovzdali v utorok do užívania nové detské ihrisko Cultplay. Interaktívny tematický park je miniatúrnou replikou maďarskej pevnosti Csillag v Komárome a ponúka viaceré unikátne hracie prvky. „V blízkej budúcnosti plánujeme aj rekonštrukciu priľahlých chodníkov, na ktoré je vyčlenených 50.000 eur. Na jeseň príde rad aj na zatrávnenie a výsadbu zelene,“ informovala komárňanská radnica.



Ihrisko je súčasťou medzinárodného projektu, v rámci ktorého vzniknú tematické parky v deviatich mestách na Slovensku a v Maďarsku pod vedením Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Pons Danubii. Partnermi projektu sú slovenské mestá Nové Zámky, Komárno, Hurbanovo, Kolárovo, Šaľa a obec Svodín. Na maďarskej strane sa do projektu zapojili Komárom, Tata, Oroszlány a Kisbér.



Z celkového rozpočtu projektu Cultplay 2.873.580 eur predstavuje podpora Európskej únie sumu 2.442.543 eur a podpora štátneho rozpočtu 287.358 eur. Partneri projektu prispeli k realizácii päťpercentnou finančnou spoluúčasťou 143.679 eur.



Cieľom projektu je zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti formou vytvorenia nových, integrovaných turistických oblastí s vlastnými produktmi a značkami vybudovanými na spoločnej histórii partnerských miest tak, aby prezentovali významné kultúrne dedičstvo inej zapojenej obce. Projekt má posilniť cezhraničnú spoluprácu s cieľom ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva, predstaviť návštevníkom tematických parkov v zapojených obciach atrakcie z partnerských obcí.



Parky Cultplay sú tematické parky, ktoré sa budú využívať ako detské ihriská, avšak ich súčasťou budú aj rozšírené informácie o ostatných atrakciách v partnerských obciach dostupné formou internetovej aplikácie v troch jazykoch. Každý z parkov bude do pozornosti návštevníkov odporúčať iný park, lákajúc tak návštevníkov z jednej strany Dunaja na druhú.