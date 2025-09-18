< sekcia Regióny
Škôlkari sa budú cez projekt učiť správne zálohovať a triediť
Aktivity pre škôlkarov, najmä predškolákov, nadväzujú na projekt pre základné školy (ZŠ), ktorý ZMOS a správca spustili v minulom roku.
Autor TASR
Partizánske 18. septembra (TASR) - Deti z materských škôl (MŠ) sa budú učiť správne zálohovať a triediť odpad. Hlavným motívom projektu Škola zálohovania a triedenia, ktorý spúšťa Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) spolu so Správcom zálohového systému, bude rozprávka v podaní vzdelávacieho programu Letíme k vám spolu so Spievankovom.
Aktivity pre škôlkarov, najmä predškolákov, nadväzujú na projekt pre základné školy (ZŠ), ktorý ZMOS a správca spustili v minulom roku. Škôlkari si nový projekt vyskúšali pilotne v Partizánskom, odtiaľ pôjde do ďalších miest, povedal vo štvrtok na tlačovom brífingu v Partizánskom predseda ZMOS Jozef Božik. „Uvedomujeme si, že otázka zálohovania a triedenia je otázkou nielen módnych trendov, ale z hľadiska budúcnosti je to i otázka tvorby a ochrany životného prostredia. Naším cieľom je posilniť rozmer vzdelávania a informovania detí, a to práve preto, že majú obrovský pozitívny vplyv na svojich rodičov. To nám ukázal aj prvý projekt školy zálohovania a triedenia pre ZŠ,“ priblížil Božik.
Cieľom projektu je ukázať deťom už v MŠ, že spôsob, akým chránime životné prostredie, priamo ovplyvňuje nielen našu planétu, ale aj naše duševné zdravie a vzťahy k druhým. Hlavným motívom projektu je rozprávka v podaní vzdelávacieho programu Letíme k vám spolu so Spievankovom.
Generálny riaditeľ Správcu zálohového systému Marián Áč spomenul, že správca so Spievankovom spolupracuje už dlhšiu dobu a je rád, že túto spoluprácu teraz rozvíja i na pôde ZMOS-u, ktorý dokáže zabezpečiť obecenstvo a priestory. „Spievankovo pre nás pripravilo i pesničku o zálohovaní, ale celý projekt je práve o ochrane prírody, ochrane planéty, takže to do toho konceptu zapadá,“ ozrejmil.
Deti cez rozprávku Spievankova spoznajú svet zálohovania a triedenia, majú možnosť vyskúšať si aj zázračný zálohomat, ktorý je súčasťou predstavenia. „Pre nás v Spievankove je veľmi dôležité, aby sme v našej tvorbe deti nielen zabávali, ale ich aj vzdelávali a vychovávali. Toto predstavenie je príkladom neformálneho vzdelávania, keď sa stávame súčasťou tejto krásnej idey o záchrane planéty, recyklovaní, zálohovaní,“ dodala autorka projektu Spievankovo Mária Podhradská.
Aktivity pre škôlkarov, najmä predškolákov, nadväzujú na projekt pre základné školy (ZŠ), ktorý ZMOS a správca spustili v minulom roku. Škôlkari si nový projekt vyskúšali pilotne v Partizánskom, odtiaľ pôjde do ďalších miest, povedal vo štvrtok na tlačovom brífingu v Partizánskom predseda ZMOS Jozef Božik. „Uvedomujeme si, že otázka zálohovania a triedenia je otázkou nielen módnych trendov, ale z hľadiska budúcnosti je to i otázka tvorby a ochrany životného prostredia. Naším cieľom je posilniť rozmer vzdelávania a informovania detí, a to práve preto, že majú obrovský pozitívny vplyv na svojich rodičov. To nám ukázal aj prvý projekt školy zálohovania a triedenia pre ZŠ,“ priblížil Božik.
Cieľom projektu je ukázať deťom už v MŠ, že spôsob, akým chránime životné prostredie, priamo ovplyvňuje nielen našu planétu, ale aj naše duševné zdravie a vzťahy k druhým. Hlavným motívom projektu je rozprávka v podaní vzdelávacieho programu Letíme k vám spolu so Spievankovom.
Generálny riaditeľ Správcu zálohového systému Marián Áč spomenul, že správca so Spievankovom spolupracuje už dlhšiu dobu a je rád, že túto spoluprácu teraz rozvíja i na pôde ZMOS-u, ktorý dokáže zabezpečiť obecenstvo a priestory. „Spievankovo pre nás pripravilo i pesničku o zálohovaní, ale celý projekt je práve o ochrane prírody, ochrane planéty, takže to do toho konceptu zapadá,“ ozrejmil.
Deti cez rozprávku Spievankova spoznajú svet zálohovania a triedenia, majú možnosť vyskúšať si aj zázračný zálohomat, ktorý je súčasťou predstavenia. „Pre nás v Spievankove je veľmi dôležité, aby sme v našej tvorbe deti nielen zabávali, ale ich aj vzdelávali a vychovávali. Toto predstavenie je príkladom neformálneho vzdelávania, keď sa stávame súčasťou tejto krásnej idey o záchrane planéty, recyklovaní, zálohovaní,“ dodala autorka projektu Spievankovo Mária Podhradská.