Škôlkarom v Handlovej bude pomáhať hipoterapia

Handlová 2. apríla (TASR) - Pracoviská Materskej školy (MŠ) v Handlovej zaradili do svojho programu hipoterapiu. Škola ju využije najmä pri deťoch, ktoré majú znevýhodnený zdravotný stav. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Prvú hodinu hipoterapie absolvovali škôlkari už v marci v Handparku. Riaditeľka MŠ Marcela Jakubíková uviedla, že vozenie na poníkoch tento školský rok ponúknu deťom, ktoré majú znevýhodnený zdravotný stav. Ide podľa nej hlavne o poruchy správania, znížené komunikačné schopnosti či autizmus. "Hipoterapia by mala prispieť k celkovej psychickej pohode detí a upokojeniu negatívneho správania. Do pravidelnej aktivity, ktorú chceme absolvovať dvakrát mesačne, chceme zapojiť deti zo všetkých handlovských škôlok," priblížila ďalej Jakubíková. Terapiu si tak vyskúša 16 škôlkarov vo veku od troch do šiestich rokov.



Terapeutickú metódu pre deti z handlovskej MŠ zabezpečuje občianske združenie Koníčkovo z obce Lovčica-Trubín v okrese Žiar nad Hronom. Združenie spolupracuje s viacerými školami, škôlkami a organizáciami cestovného ruchu. Chovateľka Denisa Bolfová je vyštudovaná pedagogička, sama pracovala ako učiteľka v MŠ.



Hipoterapia je komplexná rehabilitačná metóda vychádzajúca z neurofyziologických základov. Využíva pôsobenie koňa na liečebné účely v oblasti rehabilitácie, psychológie a resocializácie.