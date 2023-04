Škôlku na Černyševského v Petržalke majú otvoriť v roku 2023/2024

Bratislava 19. apríla (TASR) - Materská škola na Černyševského ulici v bratislavskej Petržalke by mala byť prvou, v rámci ktorej bude ukončená realizácia z prostriedkov plánu obnovy. V súčasnosti sú ukončené rekonštrukčné stavebné práce. Nasledovať bude inštalácia interiérových prvkov a vnútorného vybavenia materskej školy. Jej prevádzka by sa mala spustiť v školskom roku 2023/2024. Pre TASR to potvrdili z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.



Je projektovaná a realizuje sa ako štvortriedna materská škola, vďaka čomu vznikne 76 nových miest. "Materská škola má pomôcť s chýbajúcimi kapacitami v hlavnom meste, respektíve v jednej z jeho mestských častí. Nie je zámerom, aby bola určená výhradne pre deti zamestnancov rezortu školstva," uviedlo ministerstvo školstva.



Práve rezort školstva stojí za budovaním materskej školy. "Kto a za akých podmienok bude túto materskú školu prevádzkovať, je v súčasnosti v štádiu riešenia," doplnili z ministerstva. Celkový rozpočet na vybudovanie novej materskej školy je vo výške 1.309.080 eur s DPH, investícia sa realizuje v rámci budovania kapacít materských škôl z Plánu obnovy a odolnosti SR.