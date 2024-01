Škôlku na Hradnej ulici v Liptovskom Hrádku budú rozširovať

Liptovský Hrádok 31. januára (TASR) - Materskú školu (MŠ) na Hradnej ulici v Liptovskom Hrádku budú rozširovať. Výstavba novej triedy by sa mohla začať v druhom polroku. Informovali o tom z mesta.



Aktuálne sú v MŠ štyri triedy. "Rozhodli sme sa zvýšiť kapacitu o 28 miest vybudovaním novej triedy s ďalšími hygienickými zariadeniami v podkroví. Plánujeme aj výmenu strešnej krytiny a zateplenie strechy," dodali z radnice.



V rámci stavebných úprav zväčšia hlavné vstupné vonkajšie schodisko. Pôvodné vnútorné oceľové zábradlie nahradia nerezovým s detským držadlom a vybudujú nové vonkajšie požiarne únikové schodisko.



"Cieľom je, aby každé dieťa vo veku od troch rokov do nástupu na povinnú školskú dochádzku mohlo od 1. septembra 2025 chodiť do škôlky," priblížili z mesta.