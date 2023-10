Škôlku na považskobystrickom sídlisku zrekonštruujú do konca roka

Považská Bystrica 21. októbra (TASR) - Práce na rekonštrukcii považskobystrickej materskej školy na sídlisku Rozkvet finišujú. Rekonštrukciu takmer za 600.000 eur by mali ukončiť do konca roka. Informoval o tom primátor Považskej Bystrice Karol Janas.



"Podarilo sa nám získať eurofondy vo výške takmer 600.000 eur na rekonštrukciu spádovej škôlky pre naše najväčšie sídlisko. Modernizácia ju celkom zmení. Okrem toho, že budú zateplené všetky tri pavilóny i hospodárska budova, zateplia sa aj plášť a strechy budov, vymenia sa sklenené výplne na koridoroch, nainštaluje sa tu rekuperácia, vymenia sa svietidlá a regulačné ventily na radiátoroch," priblížil Janas s tým, že okrem vynovenia možno očakávať aj výrazné energetické úspory.



Ušetrené peniaze môžu byť podľa neho použité na zlepšenie podmienok pre pedagogických i nepedagogických zamestnancov, ale najmä pre deti. Rekonštrukčné práce postupujú podľa harmonogramu a hotové by mali byť do konca roka.



"Zhotovitelia nás informovali, že termíny zatiaľ stíhajú. Jeden z pavilónov je kompletne hotový, na ďalšom prebiehajú dokončovacie práce. Sme radi, že prepojovacie koridory, v ktorých sme zaznamenali najväčšie tepelné úniky, boli vymenené. Práca je odvedená kvalitne a verím, že už túto zimu pocítia v materskej škole veľký rozdiel," uzavrel primátor.



Materská škola na sídlisku Rozkvet patrí k jedným z najväčších v meste. Tvoria ju tri pavilóny, hospodárska budova a dva spojovacie koridory. Okrem zázemia takmer pre 130 detí tam majú jedno samostatné oddelenie aj mestské detské jasle.