Škôlky, umelecká škola a školský klub v Sliači budú zatvorené

Sliač 21. februára (TASR) – Protest samospráv, ktorý ohlásilo Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) na stredu (22. 2.) v Bratislave, obmedzí činnosť viacerých slovenských samospráv. Napríklad v Sliači v okrese Zvolen budú v tento deň zatvorené materské školy (MŠ), základná umelecká škola (ZUŠ), knižnica aj školský klub.



Ako informuje primátorka Ľubica Balgová, dôvodom zatvorenia týchto zariadení je účasť zamestnancov mesta a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na proteste v Bratislave. "Je to len na jeden deň, ale ak nedostaneme viac financií od štátu, budú tieto inštitúcie zatvorené dlhodobo alebo budeme musieť enormne zvýšiť poplatky," uvádza.



Podľa nej štát samosprávam nielenže znižuje príjmy, ale pridáva im stále viac povinností, ktoré musia plniť a aj ich platiť. "Prijíma zákony, ktorými zasahuje do kompetencií miest a obcí, ktoré majú vplyv na rozpočty miest a obcí, nekompenzuje straty, ktoré vznikajú z dôvodu zmeny hospodárskej politiky či vojny. Samosprávy však za takýchto podmienok nedokážu fungovať," konštatovala.



Ako ďalej uviedla, samospráva môže zvýšiť dane a poplatky občanom, ale okrem toho, že by to bolo voči ním neférové a nevládali by to platiť, aj tak by to nestačilo. "Teraz, keď je inflácia prevyšujúca desať percent, je zníženie podielových daní z dôvodu neprimeraného daňového bonusu pre nás likvidačné. Ak štát neprestane dehonestovať samosprávy, bude to mať nepriaznivé účinky na všetkých," zdôrazňuje.



"My v Sliači nemáme veľké priemyselné parky, ani žiadne podniky, ktoré by nám prispievali do mestského rozpočtu. Sme kúpeľné mesto, kde kúpele položil na kolená štát," pripomína.



Dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽANO) pozýva samosprávy na rokovanie o problémoch. Verí, že spoločne nájdu možnosti adresnej pomoci. Tvrdí, že súčasná vláda vždy dokázala nájsť s partnermi dohodu za predpokladu, že viedli konštruktívny dialóg za rokovacím stolom, rešpektovali sa a neodkazovali si postoje cez médiá či protestné zhromaždenia. Uviedol to na sociálnej sieti.



Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) avizovalo na stredu protest pod názvom Kto škodí mestám a obciam, škodí ľuďom! Protestom chcú samosprávy upozorniť najmä na neriešené problémy s vysokými cenami energií, a tiež na neadekvátny prístup centrálnej moci voči samosprávam.