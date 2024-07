Škôlky v Ružomberku by malo od septembra navštevovať 753 škôlkarov

Ružomberok 10. júla (TASR) - Do mestských materských škôl (MŠ) v Ružomberku by v novom školskom roku 2024/2025 malo nastúpiť 753 škôlkarov. Pre 225 detí to bude premiérový nástup do MŠ. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



Doplnil, že ide o predpokladané počty, ktoré sa zvyknú na základe aktuálnych ukazovateľov v septembri meniť. "Podľa údajov z mestskej matriky bude mať počet budúcich škôlkarov v Ružomberku v priebehu nasledujúcich rokov klesajúcu krivku. V roku 2025/2026 je predpoklad prijatia 239 detí, nasledujúci školský rok by to malo byť o 24 detí menej," uviedol Miškovčík.



V meste Ružomberok fungujú detské jasle a 10 MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Popri nich môžu rodičia využiť služby štyroch súkromných MŠ, jednej cirkevnej škôlky a jednej súkromnej špeciálnej MŠ. Od septembra otvárajú svoje brány prvýkrát aj súkromné jasle.