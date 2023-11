Škôlky v Ružomberku potrebujú najmä zateplenie a opravu striech

Ružomberok 9. novembra (TASR) - Približne 1,1 milióna eur sú predpokladané investičné náklady na zateplenie obvodových plášťov, opravu striech a rekonštrukciu elektrických rozvodov vo vybraných materských školách (MŠ) v Ružomberku. Vyplýva to z analýzy technického stavu desiatich mestských MŠ.



Analýza, ktorú vypracovalo oddelenie údržby, správy majetku a budov Mestského úradu v Ružomberku, popisuje technické problémy v MŠ v meste. "Najčastejšími problémami sú úniky tepla, zatekanie do interiéru, popraskané omietky, nezaizolované podlahy a múry, zastaralé elektrické rozvody či staré liatinové radiátory bez možnosti regulácie," priblížil hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



Materiál poukazuje aj na rezervy pri úspornejšom osvetlení a napojení škôlok na efektívnejšie vykurovanie prostredníctvom mestskej spoločnosti CZT Ružomberok. Hovorca dodal, že vo všeobecnosti sú však mestské škôlky v dobrom technickom stave.



Najvyššie predpokladané investičné náklady na odstránenie nedostatkov v MŠ súvisia so zateplením obvodového plášťa, opravou striech či komplexnou rekonštrukciou elektrických rozvodov. Tú je potrebné urobiť takmer vo všetkých MŠ. "Čaká nás ešte veľa práce. Od tejto vstupnej správy, ktorá je vlastne akýmsi pasportom technických nedostatkov, by sme sa radi posunuli k hľadaniu možností na realizáciu potrebných rekonštrukcií a opráv. A to aj prostredníctvom externých finančných zdrojov," informoval primátor Ľubomír Kubáň.



Mesto je zriaďovateľom desiatich MŠ, ktoré v aktuálnom školskom roku navštevuje 741 detí. Najviac, 132 z nich, chodí do MŠ na Hrabovskej ceste. Brány ružomberských škôlok v septembri prvýkrát prekročilo 190 detí.