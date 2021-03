Školská telocvičňa v Bojniciach má stáť 1,7 milióna eur

Bojnice 3. marca (TASR) - Telocvičňu v areáli základnej školy v Bojniciach má mesto postaviť s finančnou podporou štátu z Fondu na podporu športu. Zámer premietli mestskí poslanci do prvej úpravy mestského rozpočtu.



"Školskú telocvičňu chceme postaviť od roku 2015. V minulosti sme navrhovali, aby sa zobral úver, najskôr to bolo 500.000 eur, potom 1,2 milióna eur. Tieto uznesenia sa schválili, ale neboli naplnené," pripomenul mestský poslanec Jozef Barborka. Tvrdí, že je povinnosťou mesta, aby sa do vyhlásenej výzvy zapojilo, problémom sú podľa neho nekvalitné hodiny telesnej výchovy, ktoré majú byť pre deti nebezpečné.



Telocvičňa má podľa vedenia mesta i niektorých poslancov skôr účel športovej haly, Barborka však oponuje, že ide o školskú telocvičňu s nákladom 1,7 milióna eur s daňou z pridanej hodnoty (DPH). "Keby sme stavali telocvičňu menšieho rozmeru a stavali ju z mestského rozpočtu, vyšla by taká istá suma, v akej výške je dotácia. Ideme postaviť telocvičňu, ktorá bude spĺňať rozmery hádzanárskeho ihriska, aby sme na škole mohli založiť športové triedy, hádzanú pre chlapcov a volejbal pre dievčatá," dodal.



Viceprimátor Jozef Hatvanyi podotkol, že telocvičňu pre školu treba postaviť, no do tohto projektu v tejto situácii mesto nemôže ísť. "Suma bola rozpočtovaná na 1,2 milióna eur, teraz je to 1,8 milióna eur s DPH, ide tak o dosť vysoký objem peňazí," vyhlásil s tým, že projekt má nedostatky v podobe chýbajúcej dopravnej infraštruktúry. Financie podľa neho budú chýbať v rozpočte, keďže obyvatelia chcú rekonštrukciu komunikácií a mesto opravu Pivára a Meštianskeho domu. "Určite sme za telocvičňu, ale nie v takom finančnom rozsahu," podčiarkol.



S výstavbou telocvične týchto rozmerov v areáli školy sa nestotožnil ani architekt mesta Miloslav Šimánek, ako najväčší problém vidí podľa svojich slov odstavné plochy, stavba je podľa neho novotvar. "Tento projekt pokladám za väčší, ako sú potreby školy, aj keď viem, že tam majú byť športové triedy. Neviem, či je úplne ideálne siliť to na tomto mieste, mesto má aj iné krásne miesta, kde by táto stavba, prezentovaná ako telocvičňa, mala omnoho väčšie využitie," vysvetlil Šimánek. Sám preferuje výstavbu menšej telocvične a napríklad športového areálu pri plážovom kúpalisku.



Štát môže projekty z fondu podporiť sumou od 50.000 eur do 1,5 milióna eur. Dotácia tvorí 50 percent z celkovej sumy. Barborka deklaroval, že ak by mesto dostalo minimálnu sumu, tak do tejto akcie nepôjde. Ak štát schváli samospráve dotáciu v požadovanej výške, spolufinancovanie mesta je rozdelené na tri roky.