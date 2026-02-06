< sekcia Regióny
Školské parlamenty v Prešovskom kraji si prerozdelia 7500 eur
Projekty školských parlamentov štátnych, cirkevných a súkromných škôl Prešovského kraja môžu v aktuálnom ročníku výzvy získať z celkového balíka vyčlenených financií grant až do výšky 600 eur.
Autor TASR
Prešov 6. februára (TASR) - Stredné školy v Prešovskom kraji sa môžu aj v tomto roku uchádzať o príspevok z grantovej výzvy #zlepšimeto a vďaka tomu zlepšiť svoje prostredie. Napríklad si zriadiť novú klubovňu, oddychovú zónu či čajovňu alebo zrealizovať dobročinné aj ekologické aktivity. V poradí siedmy ročník výzvy, ktorú tradične prináša Rada mládeže Prešovského kraja s Prešovským samosprávnym krajom (PSK), je už spustený a školské parlamenty majú čas posielať žiadosť o grant do 27. februára. Na ich projekty sa pritom prerozdelí až 7500 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.
„V uplynulom roku sme takto s Radou mládeže Prešovského kraja podporili 12 veľmi pekných projektov, ktoré prispeli k zlepšeniu života na stredných školách v našich regiónoch. Nie je to ale len o tom, že si školské parlamenty zriadia novú oddychovú zónu alebo čitateľský kútik či zmodernizujú nepoužívané priestory, ale najmä o tom, že sa tu budú stretávať, budovať vzťahy, diskutovať aj o vážnych spoločenských témach, organizovať hudobné a umelecké podujatia či workshopy. Je veľmi dôležité, aby to na školách žilo a aby tu mali žiaci k dispozícii zázemie, kde sa budú cítiť dobre, šťastne a pochopení,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.
Projekty školských parlamentov štátnych, cirkevných a súkromných škôl Prešovského kraja môžu v aktuálnom ročníku výzvy získať z celkového balíka vyčlenených financií grant až do výšky 600 eur. Prijímanie žiadostí o príspevok je už otvorené a Rada mládeže Prešovského kraja ich prijíma online do 27. februára.
Výzva 2026 je zameraná na témy zelená budúcnosť, demokratická škola, škola ako jedna komunita, dobrovoľníctvo v škole a mimo nej a zlepšenie prostredia žiakov v škole, v rámci ktorých sa budú projekty realizovať od marca až do októbra tohto roka. Pred samotným podaním žiadosti však musia školské parlamenty absolvovať povinnú konzultáciu k svojmu projektu a pripravené je pre nich aj online školenie s podtitulom Ako písať úspešné projekty s termínom 11. februára.
Výsledkom šiestich ročníkov grantového programu #zlepšimeto je celkovo 64 podporených stredoškolských projektov a aktivít za takmer 28.000 eur. V uplynulom roku sa napríklad zrealizovali projekty, ako je Rezidencia Agora, Škola v náručí prírody, Impact Room, Ži zdravšie a mnohé ďalšie.
„V uplynulom roku sme takto s Radou mládeže Prešovského kraja podporili 12 veľmi pekných projektov, ktoré prispeli k zlepšeniu života na stredných školách v našich regiónoch. Nie je to ale len o tom, že si školské parlamenty zriadia novú oddychovú zónu alebo čitateľský kútik či zmodernizujú nepoužívané priestory, ale najmä o tom, že sa tu budú stretávať, budovať vzťahy, diskutovať aj o vážnych spoločenských témach, organizovať hudobné a umelecké podujatia či workshopy. Je veľmi dôležité, aby to na školách žilo a aby tu mali žiaci k dispozícii zázemie, kde sa budú cítiť dobre, šťastne a pochopení,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.
Projekty školských parlamentov štátnych, cirkevných a súkromných škôl Prešovského kraja môžu v aktuálnom ročníku výzvy získať z celkového balíka vyčlenených financií grant až do výšky 600 eur. Prijímanie žiadostí o príspevok je už otvorené a Rada mládeže Prešovského kraja ich prijíma online do 27. februára.
Výzva 2026 je zameraná na témy zelená budúcnosť, demokratická škola, škola ako jedna komunita, dobrovoľníctvo v škole a mimo nej a zlepšenie prostredia žiakov v škole, v rámci ktorých sa budú projekty realizovať od marca až do októbra tohto roka. Pred samotným podaním žiadosti však musia školské parlamenty absolvovať povinnú konzultáciu k svojmu projektu a pripravené je pre nich aj online školenie s podtitulom Ako písať úspešné projekty s termínom 11. februára.
Výsledkom šiestich ročníkov grantového programu #zlepšimeto je celkovo 64 podporených stredoškolských projektov a aktivít za takmer 28.000 eur. V uplynulom roku sa napríklad zrealizovali projekty, ako je Rezidencia Agora, Škola v náručí prírody, Impact Room, Ži zdravšie a mnohé ďalšie.