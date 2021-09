Školskú jedáleň postaví v Gajaroch miestna firma

Bratislava/Gajary 14. septembra (TASR) - Budovu školskej jedálne v Gajaroch postaví miestna firma EHR STAV za 249.000 eur bez DPH (298.800 eur s DPH). Vyplýva to zo zverejneného oznámenia o výsledku verejného obstarávania vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Predmetom zákazky je výstavba jednopodlažného objektu so sedlovou strechou v areáli základnej školy v Gajaroch. Predpokladaná hodnota zákazky bola vyčíslená na 264.031 eur bez DPH (316.837 eur s DPH), výslednú cenu vygenerovala súťaž, v ktorej obec dostala dve ponuky. Zhotoviteľ má podľa zmluvy dokončiť dielo do šiestich mesiacov od prevzatia staveniska.