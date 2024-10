Školskú telocvičňu v Spišskej Starej Vsi obnovia vďaka dotáciám EÚ

Spišská Stará Ves 24. októbra (TASR) - Telocvičňu v Spišskej Starej Vsi na Zamagurí obnovia vďaka prostriedkom z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Mestu sa podarilo na projekt získať dotáciu z výzvy na podporu energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie vo verejných budovách s cieľom znížiť energetickú náročnosť objektu. Primátor Ján Kurňava pre TASR potvrdil, že s prácami by chceli začať na jar budúceho roka a žiaci by mohli obnovené športovisko využívať od ďalšieho školského roka.



Hlavné aktivity projektu sú zamerané na zateplenie obvodového a strešného plášťa a výmenu dverí a okien. Pribudne nový vykurovací systém a zrealizujú sa opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia s podporou využitia obnoviteľných zdrojov energie na výrobu tepla. Celkové náklady sú podľa zverejnenej zmluvy so zhotoviteľom na úrovni 560.000 eur.



"Výsledkom zrealizovania hlavných aktivít je zmodernizovaný a energeticky zoptimalizovaný objekt budovy telocvične základnej školy v našom meste podľa návrhu projektovej dokumentácie tak, že sa vytvoria podmienky pre dosiahnutie ročnej primárnej spotreby energie vo výške 64,99 percenta. Zároveň sa tak docieli preklasifikovanie budovy z energetickej triedy E do energetickej triedy B," uviedol primátor s tým, že aktuálne sú ročné prevádzkové náklady na telocvičňu zhruba 28.000 eur.



Športovisko slúži pre žiakov Spojenej školy Spišská Stará Ves, ktorú navštevuje viac ako 340 žiakov, ale i pre obyvateľov mesta, regiónu a miestne športové kluby.