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Školský areál v Trnave získal nomináciu na Cenu za architektúru
Zrekonštruovali tiež šatne pri telocvični s hygienickým zázemím a bezbariérový vstup do telocvične. Areál je mimo vyučovania, počas popoludní a víkendov, prístupný aj verejnosti.
Autor TASR
Trnava 3. septembra (TASR) - Rekonštrukcia školského areálu Základnej školy s materskou školou na Ulici Kornela Mahra v Trnave získala nomináciu na Cenu za architektúru (CE ZA AR) 2026 v kategórii Exteriér. O projekte môže hlasovať aj verejnosť v rámci ceny verejnosti do 8. októbra do 12.00 h. Mesto Trnava o tom informovalo na svojom webe.
Hlasovanie je možné každý deň a prebieha na webovej stránke súťaže. Výsledky 25. ročníka súťaže vyhlásia 8. októbra počas slávnostného galavečera v Starej tržnici v Bratislave. V prípade úspechu by išlo o tretie ocenenie Trnavy v tejto súťaži.
Rekonštrukciu areálu dokončili v roku 2025. Súčasťou úprav bolo nové futbalové ihrisko s umelou trávou, oválna bežecká dráha, 100-metrová rovinka, doskočisko, strítbalové ihrisko a priestory na stolný tenis a teqball. Pribudli aj herné prvky a zeleň.
Zrekonštruovali tiež šatne pri telocvični s hygienickým zázemím a bezbariérový vstup do telocvične. Areál je mimo vyučovania, počas popoludní a víkendov, prístupný aj verejnosti.
Hlasovanie je možné každý deň a prebieha na webovej stránke súťaže. Výsledky 25. ročníka súťaže vyhlásia 8. októbra počas slávnostného galavečera v Starej tržnici v Bratislave. V prípade úspechu by išlo o tretie ocenenie Trnavy v tejto súťaži.
Rekonštrukciu areálu dokončili v roku 2025. Súčasťou úprav bolo nové futbalové ihrisko s umelou trávou, oválna bežecká dráha, 100-metrová rovinka, doskočisko, strítbalové ihrisko a priestory na stolný tenis a teqball. Pribudli aj herné prvky a zeleň.
Zrekonštruovali tiež šatne pri telocvični s hygienickým zázemím a bezbariérový vstup do telocvične. Areál je mimo vyučovania, počas popoludní a víkendov, prístupný aj verejnosti.