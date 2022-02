Školský bazén v Karlovej Vsi môžu využívať aj imobilní návštevníci

Bratislava 11. februára (TASR) – Plaváreň na Základnej škole Alexandra Dubčeka na Majerníkovej ulici v bratislavskej Karlovej Vsi môžu využívať aj imobilní návštevníci. Vchádzať do veľkého plaveckého bazéna im najnovšie umožní špeciálny zdvihák, ktorý zakúpila mestská časť aj vďaka dotácii Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). TASR o tom informoval hovorca Karlovej Vsi Branislav Heldes.



"Cieľom bolo, aby ho mohol využívať každý, od školákov, aktívnych športovcov, až po verejnosť vrátane rodičov s malými deťmi. Sme radi, že sa nám podarilo zaobstarať zariadenie, ktoré umožní dostať sa do bazéna aj ľuďom s obmedzením pohybu, pre ktorých môže byť pohyb vo vode aj skvelou rehabilitáciou," povedala starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.



Do karloveskej plavárne už v minulosti dokúpili sprchový invalidný vozík. Ďalším zlepšením pre imobilných návštevníkov bolo vytvorenie parkovacích miest pre ŤZP pred vstupom do plavárne. Súčasťou plavárne je tiež bezbariérový prístup v interiéri, samostatná sprcha, toaleta a šatňa pre imobilných návštevníkov.



Bratislavský kraj poskytol na zakúpenie špeciálneho zdviháku pre imobilných i starších občanov dotáciu 2000 eur, ďalších 500 eur vyzbierali z príspevkov návštevníkov plavárne.