Školský dvor v žilinskej Bánovej doplnilo takmer 1000 tulipánov

Žilina 11. apríla (TASR) - Areál Základnej školy s materskou školou (ZŠ s MŠ) Do Stošky 8 v žilinskej mestskej časti Bánová doplnila výsadba kvetov. Na školskom dvore vyrástlo v ôsmich vyvýšených záhonoch takmer 1000 farebných tulipánov. Kvety vypestovali žiaci spolu so svojimi učiteľmi. TASR o tom informovala Zuzana Ondrášová z odboru komunikácie a vzťahov s verejnosťou Mestského úradu v Žiline.



Škola už v minulom roku uspela a zrealizovala projekt Zelená škola, v rámci ktorého tam postavili skleník, zriadili vyvýšené záhony a vysadili dreviny či bylinky. "Naším zámerom bolo naučiť deti, ako pestovať kvety od sadenia, pletia či polievania, a zároveň sme chceli našu záhradku oživiť a skrášliť. Zakúpili sme preto 1000 cibuliek holandských tulipánov a tie si žiaci druhého stupňa pod dozorom učiteľky vysadili počas hodín technickej výchovy," vysvetlil riaditeľ školy Ľubomír Krajčí.



Žiakom druhého stupňa pomáhali aj deti zo školského klubu, ktoré kvety pravidelne polievali a priebežne pleli. "Keďže si žiaci pod dozorom pedagógov tieto tulipány vypestovali sami, sami si aj dohliadnu, aby ich nikto nepoškodil. Tým, že sa tieto kvety stali súčasťou našej školskej kultúry, učíme takisto ceniť si a chrániť prírodu okolo nás," doplnil Krajčí.



Rozkvitnutá školská záhrada tak podľa jeho slov v týchto dňoch priťahuje učiteľov i žiakov užiť si jarnú atmosféru. Okrem estetického dojmu majú však tulipány aj praktický význam. "Svojou prítomnosťou tvoria prirodzené prostredie pre včely a ďalšie opeľovače, čím podporujú biodiverzitu školskej záhrady," skonštatovala Ondrášová.



Žilinská samospráva aktuálne spravuje 20 MŠ, osem ZŠ a šesť ZŠ s MŠ. MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina v súčasnosti navštevuje 2395 detí, z ktorých je 808 predškolákov, v ZŠ sa vzdeláva 6701 žiakov, ktorí sú umiestnení v 312 triedach. Zápis do prvého ročníka pre školský rok 2024/2025 absolvovalo 969 detí.