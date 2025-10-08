< sekcia Regióny
Školský program na Budatínskom hrade je zameraný na drotárstvo
Návštevníkov z radov školákov čaká na záver špeciálnej prehliadky drotárska tvorivá dielňa, počas ktorej si vyskúšajú svoju zručnosť a kreativitu.
Autor TASR
Žilina 8. októbra (TASR) - Považské múzeum v Žiline pripravilo počas októbra a novembra špeciálny program pre školy s názvom Expedícia Budatínsky hrad. Ako informovala hovorkyňa múzea Magdaléna Lacková, žiakov čaká špeciálna prehliadka s tvorivými aktivitami zameraná na tému drotárstva z pohľadu histórie, umenia a praktického využitia.
„Okrem dobového nábytku uvidia v hrade výstavu Strieborné roky Marty Filovej, ktorá predstavuje výber zo šperkárskej tvorby autorky žijúcej v Žiline. Navštívia aj Drotársky pavilón, kde budú môcť obdivovať výstavu Dosky, ktoré znamenali svet. Tá prezentuje spojenie drotárstva s divadlom,“ priblížila Lacková.
Návštevníkov z radov školákov čaká na záver špeciálnej prehliadky drotárska tvorivá dielňa, počas ktorej si vyskúšajú svoju zručnosť a kreativitu. Prehliadky v trvaní 80 minút sú naplánované počas pondelkových predpoludní od 20. októbra do 24. novembra a sú vhodné pre žiakov 3. - 8. ročníka základných škôl.
„Okrem dobového nábytku uvidia v hrade výstavu Strieborné roky Marty Filovej, ktorá predstavuje výber zo šperkárskej tvorby autorky žijúcej v Žiline. Navštívia aj Drotársky pavilón, kde budú môcť obdivovať výstavu Dosky, ktoré znamenali svet. Tá prezentuje spojenie drotárstva s divadlom,“ priblížila Lacková.
Návštevníkov z radov školákov čaká na záver špeciálnej prehliadky drotárska tvorivá dielňa, počas ktorej si vyskúšajú svoju zručnosť a kreativitu. Prehliadky v trvaní 80 minút sú naplánované počas pondelkových predpoludní od 20. októbra do 24. novembra a sú vhodné pre žiakov 3. - 8. ročníka základných škôl.