Školský rok privíta v Trnavskom kraji 8 obnovených škôl

Trnava 19. augusta (TASR) – Nový školský rok privíta osem stredných škôl a školských zariadení v Trnavskom kraji vo vynovenom šate. Krajská samospráva vynaložila na obnovu spolu 950.000 eur, ďalších zhruba 1,2 milióna eur plánuje investovať do školských objektov do konca roka 2020. TASR o tom informoval odbor komunikácie Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).



Aktuálne sa počas prázdnin realizuje oprava preskleného schodiska na Strednej priemyselnej škole (SPŠ) dopravnej v Trnave v hodnote 44.000 eur a rekonštrukcia podláh v budove Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch za 49.000 eur. Dokončené sú už práce na rekonštrukcii internátu Strednej zdravotníckej školy v Trnave v hodnote 180.000 eur, ktoré zahŕňali modernizáciu ubytovacích buniek, opravu strechy a výmenu elektrických rozvodov.



V Dunajskej Strede sa urobila rekonštrukcia plavárne na Strednej odbornej škole (SOŠ) rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským (VJM) za 360.000 eur, na Gymnáziu Ármina Vámbéryho s VJM vybudovali výťah za 84.000 eur. Rekonštrukciou prešli tiež strechy na Gymnáziu Jána Baltazára Magina vo Vrbovom za 61.000 eur, na Gymnáziu Janka Matušku v Galante za 84.000 eur a SOŠ obchodu a služieb v Galante, ktorá stála 79.000 eur.



"Realizáciu niektorých investičných akcií TTSK v tomto roku spomalila neistota v oblasti výpadku daňových príjmov v dôsledku koronakrízy. V tejto súvislosti plánujeme ešte ďalšie investície. Časť z nich sa začala počas prázdnin alebo sa začnú v najbližších dňoch a mali by byť dokončené do konca tohto roku," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



V Trnave ide predovšetkým o rekonštrukciu vzduchotechniky SOŠ obchodu a služieb či rekonštrukciu športového areálu gymnázia Jozefa Herdu. Na SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku prejde rekonštrukciou vykurovanie služobných bytov. Zateplia sa tiež budovy Obchodnej akadémie v Trnave, SOŠ regionálneho rozvoja v Rakoviciach, Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci a pripravuje sa aj oprava strechy na tamojšej SOŠ chemickej. Dve technické učebne pribudnú v piešťanskej SPŠ elektrotechnickej, výmenu okien plánujú na SOŠ obchodu a služieb. V Galante sa bude rekonštruovať kuchyňa na SOŠ technickej.